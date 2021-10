DIRETTA BAYERN MILANO/ Video streaming tv: Olimpia senza Malcolm Delaney

DIRETTA BAYERN MILANO: L’ASSENZA

Purtroppo Bayern Milano perde un grande protagonista, che sarebbe anche stato un ex sul parquet dell’Audi Dome: Malcolm Delaney si è infortunato nella partita di Eurolega contro Villeurbanne. Il playmaker si è accasciato sull’ultima azione, difendendo forte per impedire all’Asvel di segnare il canestro della vittoria; in realtà però il problema fisico era arrivato poco prima, e allora forse sarebbe stato opportuno che Delaney fosse tolto dal parquet per non peggiorare la situazione. In conferenza stampa Ettore Messina aveva parlato di un problema di poco conto; la realtà degli esami ha rivelato una lesione al bicipite femorale, e l’Olimpia Milano ha già reso noto che Delaney dovrà osservare almeno tre settimane di stop prima di essere rivalutato.

Anche per Milano, che ha un roster sconfinato e nel ruolo di playmaker si può permettere di alternare Sergio Rodriguez e Jerian Grant, si tratta di una tegola non da poco: Ettore Messina ha a roster anche Troy Daniels che però al momento ha giocato davvero poco, vedremo allora quali saranno le rotazioni che il coach dell’Olimpia sceglierà già questa sera nella delicata diretta di Bayern Milano, aspettando che Delaney possa tornare a giocare una volta superato l’infortunio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BAYERN MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Milano sarà trasmessa sulla televisione satellitare (per i clienti), che da quest’anno è tornata a essere la grande casa anche della Eurolega: l’appuntamento per questa sera è su Sky Sport Uno – numero 201 del decoder – con la possibilità di seguire la partita anche tramite il servizio di diretta streaming video, sempre riservato agli abbonati e disponibile con l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BAYERN MILANO: REMATCH DELL’ULTIMO PLAYOFF

Bayern Milano, che sarà diretta dagli arbitri Sreten Radovic, Juan Carlos Garcia e Saulius Racys, si gioca alle ore 20:45 di martedì 26 ottobre presso l’Audi Dome di Monaco di Baviera: la 6^ giornata di basket Eurolega 2021-2022 è la prima di un turno che prevede il doppio impegno, infatti l’Olimpia tornerà in campo giovedì per sfidare la Stella Rossa al Forum. Si rigioca dunque l’attesissima rivincita dell’ultima serie playoff, che tra mille difficoltà Milano aveva vinto tornando alla Final Four di Eurolega dopo 29 anni: avvenimento che ha dato grande fiducia al gruppo, capace di partire con 5 vittorie consecutive in questa edizione.

L’Olimpia infatti si è liberata anche di Villeurbanne, vincendo una partita complicatissima con il sorpasso all’ultimo possesso; l’Asvel ha avuto la palla della vittoria ma non ce l’ha fatta, così Ettore Messina resta imbattuto (insieme al Barcellona) e continua la sua marcia al primo posto in classifica, sperando di confermarsi anche questa sera. Non sarà semplice, ma aspettando la diretta di Bayern Milano la speranza è ovviamente alta e intanto noi proviamo a fare qualche concreta analisi sui temi principali che sono legati a questa scintillante partita.

DIRETTA BAYERN MILANO: RISULTATI E CONTESTO

In Bayern Milano vivremo ovviamente il grande ritorno di Andrea Trinchieri al Mediolanum Forum, perchè l’ex della partita è stato confermato sulla panchina dei bavaresi e non poteva essere altrimenti, visto che per la prima volta nella storia, con lui alla guida, una squadra tedesca si è qualificata per i playoff di Eurolega. Il suo Bayern però non è partito nel migliore dei modi, tanto che la vittoria di Kaunas arrivata sul filo di lana è stata la prima dopo quattro sconfitte. Naturalmente Trinchieri ha tutto il tempo per riprendere la marcia, anche se inevitabilmente è consapevole di come tornare tra le prime otto della classifica non sarà affatto semplice.

Intanto questa Bayern Milano rappresenta un bel banco di prova per la squadra, che si è sicuramente modificata in maniera sensibile nel roster e dunque con altri giocatori chiave deve ora riprovare a mettere le mani su un grande risultato. L’Olimpia tutto sommato potrebbe anche “permettersi” di perdere visto la sua situazione, ma Ettore Messina non vorrà abbassare la guardia sapendo che arriveranno momenti peggiori, e che dunque questo scintillante avvio di Eurolega servirà per mettere fieno in cascina. Staremo a vedere quello che succederà sul parquet dell’Audi Dome…



