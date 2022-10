Diretta Bayern Milano/ Streaming video tv: Olmipia contro Trinchieri! (Eurolega)

DIRETTA BAYERN MILANO: TRINCHIERI CONTRO LA “SUA” OLIMPIA!

Bayern Milano è in diretta dall’Audi Dome di Monaco di Baviera, alle ore 20:30 di giovedì 20 ottobre: va in scena la 4^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, una partita che nelle ultime stagioni ci ha allietato in maniera costante e che in questo caso chiude una settimana che ha visto la competizione aprire a due turni, per la prima volta nell’annata ma non certo per l’ultima (ricordiamo che andranno disputate 34 giornate, e questo solo per quanto riguarda la regular season). Reduce dalla trasferta di Belgrado, l’Olimpia si rilancia in un altro match esterno volendo dare continuità al suo percorso europeo: l’obiettivo dichiarato è la Final Four.

Per quanto riguarda il Bayern, l’anno scorso la squadra di Andrea Trinchieri aveva mancato i playoff ma nel 2021 era diventata la prima tedesca di sempre a giocarli, e aveva incrociato proprio Milano; naturalmente adesso i bavaresi puntano a replicare quel risultato, anche se rispetto a quella stagione la concorrenza sembra essere aumentata. In attesa di scoprire quello che succederà nella diretta di Bayern Milano, proviamo adesso a fare una rapida analisi dei temi principali che potrebbero emergere da questa attesa partita dell’Audi Dome.

DIRETTA BAYERN MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Milano è disponibile sui canali della televisione satellitare: come ormai sappiamo l’Eurolega è un’esclusiva Sky, dunque tutti gli abbonati potranno accedere alle immagini della partita attraverso il loro decoder e, in alternativa, avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile tramite l’applicazione Sky Go. Naturalmente sul sito ufficiale della competizione, che trovate all’indirizzo euroleague.net/euroleague, potrete consultare liberamente il tabellino e il boxscore del match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BAYERN MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Bayern Milano torna allora a farci compagnia in Eurolega: per Andrea Trinchieri, che ha lavorato nel mondo Olimpia, si tratta sempre di una sfida speciale e per lui si tratta anche del secondo derby personale di stagione, dopo aver già incrociato la Virtus Bologna con cui ha ingaggiato una bella battaglia al PalaDozza, perdendola per il rotto della cuffia. È sotto gli occhi di tutti il lavoro che Trinchieri ha svolto con il Bayern, ma del resto le capacità del coach erano già evidenti nello straordinario ciclo al Bamberg; dall’altra però trova oggi Ettore Messina, che in Eurolega ha costruito parte del suo straordinario regno.

Dopo aver portato Milano alla Final Four dopo 29 anni di assenza, adesso il tecnico vuole confermare l’Olimpia tra le prime otto di Eurolega per la terza stagione consecutiva, nella speranza che l’accoppiamento ai playoff sia più abbordabile rispetto a quello con l’Efes dello scorso anno; gli incidenti di percorso naturalmente ci saranno come c’è già stato quello al Mediolanum Forum contro l’Alba Berlino, ma la sua Olimpia nel frattempo sembra già essere in palla e ben amalgamata, forte ovviamente di giocatori che sanno bene cosa significa giocare a questi livelli. Per tutto il resto, ovvero per il risultato nella diretta di Bayern Milano, vedremo cosa ci racconterà tra poco il parquet dell’Audi Dome…











