Diretta Milano Alba Berlino/ Streaming video tv: Olimpia per il bis, Eurolega

DIRETTA MILANO ALBA BERLINO: LA PRIMA IN CASA DI EUROLEGA

Milano Alba Berlino, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 14 ottobre 2022, si gioca per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega per la nuova edizione 2022-2023 del massimo torneo continentale di basket. Naturalmente il cammino è appena all’inizio, per adesso conta vincere il più possibile per costruire una bella classifica e la diretta di Milano Alba Berlino potrebbe vedere l’Olimpia favorita, anche se pure i tedeschi hanno vinto al debutto.

Diretta/ Scafati Milano (risultato finale 66-75): Davies ispira la vittoria Olimpia

Settimana scorsa infatti la EA7 Emporio Armani Milano vinse per 62-69 in Francia, sul parquet dell’ASVEL Villeurbanne, mentre l’Alba Berlino aveva sfruttato il fattore campo per battere 100-84 il Partizan Belgrado. Potremmo dire: difesa decisiva per la vittoria di Milano e attacco invece fondamentale per l’Alba Berlino, ma naturalmente si attendono ora le prime conferme (o smentite), magari sfruttando il fattore campo per quanto riguarda l’Olimpia. Cosa succederà quindi nella diretta di Milano Alba Berlino?

Diretta/ Villeurbanne Milano (risultato finale 62-69): vince l'Olimpia

MILANO ALBA BERLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Alba Berlino sarà trasmessa sulla televisione satellitare: rimane questa la casa dell’Eurolega per il nostro Paese, nello specifico la partita di questa sera è fornita su Sky Sport Uno, canale che gli abbonati troveranno al numero 201 del loro decoder. Naturalmente sarà possibile come sempre avvalersi per Milano Alba Berlino del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: i clienti infatti potranno attivare l’applicazione Sky Go e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Milano Brescia (finale 78-77) streaming video tv: clamoroso ribaltone!

DIRETTA MILANO ALBA BERLINO: RISULTATO E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Alba Berlino, possiamo notare che l’Olimpia di coach Ettore Messina ha reagito bene alla sconfitta in Supercoppa Italiana, perché ha debuttato con una vittoria in Eurolega e ha raccolto pure due vittorie su due in campionato fino a questo momento. Valgono le avvertenze che ripetiamo ogni anno: per l’Olimpia Milano saranno due campionati in uno, già settimana prossima ci sarà il primo doppio impegno in Eurolega e quindi tripla fatica settimanale, anche se nel 2022-2023 la stessa difficoltà toccherà anche alla Virtus Bologna, notizia molto importante almeno per gli equilibri italiani.

A livello internazionale invece Milano almeno da un paio di anni è tornata finalmente ad essere una delle big più stimate e temute: l’obiettivo minimo è quindi entrare fra le prime otto per qualificarsi ai playoff, poi si vedrà. Sulla carta quella di stasera è una partita da vincere: nella scorsa stagione l’Alba Berlino ottenne sette vittorie in meno rispetto a Milano e non riuscì ad andare oltre il decimo posto in stagione regolare nonostante l’esclusione delle tre formazioni russe. L’Olimpia Milano confermerà il pronostico sulla carta?











© RIPRODUZIONE RISERVATA