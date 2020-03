Diretta Bayern Monaco Augsburg/ Streaming video tv: bavaresi favoriti (Bundesliga)

Bayern Monaco Augsburg, domenica 8 marzo 2020 alle ore 15.30 presso l’Allianz Arena di Monaco, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata della Bundesliga 2019-2020. Reduce da una settimana di polemiche, il Bayern Monaco proverà a non farsi condizionare dalle polemiche con i propri tifosi a causa degli striscioni offensivi srotolati contro il presidente dell’Hoffenheim. I bavaresi d’altronde sono in un momento di forma strepitoso, dopo il 3-0 al Chelsea a Stamford Bridge in Champions League e il 6-0 rifilato a domicilio all’Hoffenheim è arrivata anche la vittoria di misura in Coppa di Germania contro lo Schalke 04, 9 vittoria negli ultimi 10 incontri ufficiali del Bayern. Che ha allungato a +3 sul Lipsia secondo e ora cercherà una nuova goleada contro l’Augsburg che resta a +6 dalla zona retrocessione anche dopo le ultime 2 sconfitte consecutive in Bundesliga contro Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach. All’andata però l’Augsburg ha fermato sul pari, 2-2, il Bayern, che ha pareggiato 1-1 nell’ultimo precedente casalingo e perso per l’ultima volta contro l’Augsburg in casa con lo 0-1 del 9 maggio 2015.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Augsburg si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 203, ovvero Sky Sport Football, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster della Bundesliga 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO AUGSBURG

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bayern Monaco Augsburg, domenica 8 marzo 2020 alle ore 15.30 presso l’Allianz Arena di Monaco, sfida valevole per la venticinquesima giornata della Bundesliga tedesca. Il Bayern Monaco allenato da Flick dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Alcantara, Kimmich; Gnabry, Muller, Coutinho; Zirkzee. L’Augsburg guidato in panchina da Schmidt sarà chiamato a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Koubek; Max, Jedvaj, Gouweleeuw, Framberger; Gruezo, Khedira; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

