DIRETTA/ Bayern Monaco Barcellona video streaming tv: arbitra Danny Makkelie

DIRETTA BAYERN MONACO BARCELLONA: L’ARBITRO

Per la diretta di Bayern Barcellona, il big match in questo martedì dedicato ai gironi di Champions League, la UEFA ha selezionato l’olandese Danny Makkelie: direttore di gara esperto per una partita di cartello, questa sera ci saranno con lui gli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, il quarto uomo Allard Lindhout e poi i due addetti al video, vale a dire Pol van Boekel al Var e il polacco Tomasz Kiatkowski all’Avar. Makkelie fa questa sera il suo esordio in questa fase di Champions League: nei turni preliminari aveva invece diretto tre partite (Sheriff Viktoria Plzen, Bodo/Glimt Dinamo Zagabria e Trabzonspor Copenaghen) ammonendo 13 giocatori e fischiando due rigori (entrambi a Tiraspol), dunque con sanzioni disciplinari anche costanti.

In Eredivisie invece sono 11 le ammonizioni in quattro partite, con due rigori: per il momento Makkelie si è trovato ad arbitrare due partite del Psv Eindhoven, entrambe in trasferta (1-0 al NEC Nijmegen, sconfitta 1-2 sul campo del Twente 10 giorni fa) e una dell’Ajax, che il 28 agosto nella quarta giornata del campionato olandese ha battuto 2-0, in trasferta, l’Utrecht. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BAYERN MONACO BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Barcellona sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sui canali Sky Sport Football e Sky Sport 253. La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + per i rispettivi abbonati.

BAYERN MONACO BARCELLONA: SUPER SFIDA!

Bayern Monaco Barcellona, diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, sarà il big-match della seconda giornata di Champions League: appuntamento per il girone C alle ore 21.00 di questa sera, martedì 13 settembre 2022, naturalmente presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Non servono molte parole per presentare la diretta di Bayern Monaco Barcellona: forse basterebbe dare spazio al fascino e al blasone di queste due formazioni, stando sull’attualità ricordiamo che si tratterà anche dello scontro al vertice del gruppo, dunque chi dovesse vincere oggi farebbe un chiaro passo avanti verso la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Il Bayern Monaco arriva dal colpaccio a San Siro contro l’Inter, partita nella quale i tedeschi hanno dimostrato una volta di più quanto siano forti, certamente tra le principali favorite per il successo finale nonostante la partenza di Robert Lewandowski, che citiamo naturalmente perché è passato proprio al Barcellona e ha già segnato una tripletta nel 5-1 con il quale i blaugrana hanno schiantato il Viktoria Plzen. La sfida del polacco al suo passato sarà un ulteriore motivo d’interesse, cosa scaturirà dalla diretta di Bayern Monaco Barcellona?

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO BARCELLONA

Scopriamo naturalmente anche le probabili formazioni attese per la diretta Bayern Monaco Barcellona. Julian Nagelsmann dovrebbe schierare i padroni di casa bavaresi con quello che potremmo definire un curioso 4-2-2-2: Neuer in porta; davanti a lui i quattro difensori Pavard, de Ligt, Lucas Hernandez e Davies; nel cuore della mediana Kimmich e Sabitzer, poi più avanzati Müller e Coman in appoggio alla coppia d’attacco formata da Gnabry e Mané.

La risposta del Barcellona di Xavi dovrebbe invece concretizzarsi in un più “classico” modulo 4-3-3 con Ter Stegen in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Sergi Roberto, Christensen, Kounde e Jordi Alba da destra a sinistra; ecco poi a centrocampo Kessie, De Jong e Pedri; infine il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Dembele, naturalmente il grande ex Lewandowski e per finire Ansu Fati.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Bayern Monaco Barcellona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I tedeschi partono favoriti e il segno 1 è di conseguenza quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio per il segno X oppure a 3,70 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Barcellona.

