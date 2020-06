Diretta Bayern Monaco Friburgo/ Streaming video e tv: Streich tenta l’impresa

Bayern Monaco Friburgo, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco è la partita in programma oggi, sabato 20 giugno: fischio d’inizio fissato per le ore 15.30. E’ big match per la 33^ giornata della Bundesliga, la penultima per la stagione 2019-20, ma che pure metterà in palio punti preziosi solo i bianconeri, perchè ormai nella diretta tra Bayern e Friburgo, che si svolgerà a porte chiuse, i bavaresi hanno ben poco altro da chiedere. La classifica, dopo l’intenso turno infrasettimanale vissuto solo pochi giorni fa, parla chiaro: la formazione di Flick si è già laureata Campione di Germania dopo la vittoria ottenuta con il Werder Brema e da tempo pure ha messo in cassaforte il pass per la prossima edizione della Champions League. Pure ovviamente Lewandowski e compagni vorranno fare bene anche oggi anche se le motivazioni saranno evidentemente ben poche. Potrebbe allora forse approfittare il Friburgo di Streich, che pur con solo ancora due giornate da disputare, pure spera di mettere da parte in extremis un pass per i preliminari della Europa League. Ma l’impresa si annuncia complicata come pure pare difficile per i bianconeri riuscire a sopraffare i bavaresi, già questo pomeriggio, nella diretta tra Bayern Monaco e Friburgo: staremo a vedere.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tra Bayern Monaco e Friburgo oggi sarà visibile in diretta tv sul satellitare di Sky: appuntamento alle ore 15.30 al canale Sky Sport Collection, al numero 205 del telecomando. Garantita anche la diretta streaming video del match, tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO FRIBURGO

Dopo un impegnativo turno infrasettimanale e dopo aver conquistato praticamente già tutto per questa stagione di calcio tedesco, ecco che in vista della diretta tra Bayern Monaco e Friburgo, oggi Flick potrebbe dare fiato ai suoi titolari, utilizzando le seconde linee per le probabili formazioni del match: sempre chiaramente che infortunati e acciaccati lo permettano. A ben vedere ecco che l’infermeria di Mister Flick è davvero piena con Arp, Tolisso e Thiago sicuramente indisponibili e tanti casi dubbi. Pure per disegnare il classico 4-2-3-1 potremmo oggi vedere Neuer tra i pali, con Alaba, Boateng e Odriozola in difesa, ma senza Davies, squalificato: per la mediana si farebbero avanti Kimmich e Goretzka, vista la scarsità di alternative dalla panca in questo reparto. In attacco poi vi porrebbe essere spazio per Perisic e Gnabry sull’esterno e per Zirkzee prima punta: sulla trequarti la maglia da titolare sarà riservata a Cuisance. Dovrebbero essere solo titolari invece per il Friburgo, che come detto, ha molto di più da perdere oggi. Per la sfida a Monaco, Streich dunque dovrebbe distribuire i suoi secondo il consueto 4-4-2: dunque vedremo dal primo minuto in difesa Schmid, Lienhart, Schlotterbeck e Gunter. Per la mediana si faranno invece avanti dal primo minuto Sallai, Haberer, Abrashi e Grifo, mentre in attacco il tecnico potrebbe consegnare le maglie a Petersen (in gol contro il Monchengladbach solo settimana scorsa) e Waldschmidt.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché come abbiamo detto ormai vi è ben poco in ballo per Flick e i suoi, pure rimangono i bavaresi i favoriti nel pronostico oggi. Guardando poi le quote fissate dalla Snai per l’1×2 del match, vediamo che il successo del Bayern Monaco è stato fissato a 1.13, contro il più elevato 18.00 assegnato alla vittoria del Friburgo: il pari è stato quotato a 8.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA