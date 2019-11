Diretta Bayern Monaco Leverkusen/ Streaming video tv: Flick punta alla vetta!

Bayern Monaco Bayer Leverkusen, in diretta dall’Allianz Arena, oggi sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata della Bundesliga tedesca. Dopo l’addio a Kovac in panchina, sotto l’interregno di Flick i bavaresi hanno ripreso a volare, vincendo le ultime due partite in campionato entrambe con il punteggio di 4-0 contro Borussia Dortmund e Fortuna Dusseldorf, mentre in Champions League è arrivato addirittura uno 0-6 a domicilio al Marakanà di Belgrado contro la Stella Rossa. Robert Lewandowski continua a segnare a raffica e il Borussia Monchengladbach in testa alla classifica è lontano solo una lunghezza. Una serie sì che il Bayern proverà a prolungare contro un Bayer Leverkusen che si è ritagliato ancora una speranza in Champions League, andando a vincere martedì sul campo della Lokomotiv Mosca. In campionato dopo l’ultimo pari interno contro il Friburgo le “Aspirine” stazionano esattamente a metà classifica, al nono posto, restando comunque a 3 sole lunghezze dalla quarta piazza in una classifica del campionato tedesco che resta molto corta e aperta a ogni possibile sviluppo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Bayer Leverkusen, match previsto sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.30 e che si disputerà presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 201 di Sky, ovvero Sky Sport Uno. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta la Bundesliga in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO LEVERKUSEN

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Bayern Monaco Bayer Leverkusen, sabato 30 novembre 2019 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sfida valevole per la tredicesima giornata della Bundesliga tedesca. Il Bayern Monaco, guidato in panchina da Flick, sarà schierato con un 4-2-3-1 disposto con la seguente formazione titolare: Neuer, Pavard, Martinez, Boateng, Davies, Alcantara, Goretzka, Coutinho, Tolisso, Coman, Lewandowski. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Ulreich, Gnabry, Kimmich, Mai, Muller, Perisic. Il Bayer Leverkusen di mister Bosz opterà invece per un 4-4-2 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Hradecky, Retsos, Tah, Sven Bender, Wendell, Bellarabi, Aranguiz, Demirbay, Diaby, Volland, Bailey. In panchina saranno presenti Lomb, Ozcan, Alario, Baumartlinger, Lars Bender, Dragovic, Paulinho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio a una quota di 6.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 10.00. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.80 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA