Diretta Bayern Monaco Milano/ Streaming video tv: match point Olimpia (Eurolega)

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO: L’OLIMPIA CERCA L’IMPRESA!

Bayern Monaco Milano, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 28 aprile 2021 dalla Audi Dome di Monaco di Baviera (Germania), sarà la partita di basket valida come gara-3 dei quarti playoff della Eurolega 2020-2021. La diretta di Bayern Monaco Milano sarà un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi dell’Olimpia, perché la squadra di coach Ettore Messina è ad un passo dallo storico traguardo del ritorno alle Final Four della massima competizione europea dopo troppi anni di attesa.

DIRETTA/ Milano Bayern (risultato finale 80-69) streaming tv: gara 2 all'Olimpia

Per molte stagione l’Eurolega ha riservato amarezza all’Olimpia Milano, che invece in questo 2020-2021 ha cambiato passo: autorevole quarto posto in stagione regolare e adesso un posto tra le migliori quattro squadre d’Europa è davvero ad un passo, perché settimana scorsa al Forum Milano ha vinto le prime due partite della serie con il Bayern Monaco, la prima in volata con un emozionante 79-78 in rimonta, la seconda con un più agevole 80-69. In caso di terza vittoria oggi, la serie si chiuderebbe già; i tedeschi invece puntano alla vittoria che renderebbe necessaria gara-4 venerdì sera. Che cosa succederà in Bayern Monaco Milano?

DIRET/ Milano Bayern Monaco (risultato finale 79-78) streaming: incredibile Olimpia!

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE I PLAYOFF DI EUROLEGA

La diretta tv di Bayern Monaco Milano anche per questa gara-3 in terra tedesca sarà garantita sui canali di Eurosport, che inoltre offrirà ai propri abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio Eurosport Player, vera casa del basket italiano e internazionale. Per i non abbonati, siti Internet e profili social delle due società e della Eurolega saranno invece naturalmente i principali canali di riferimento per tutte le informazioni sulla partita.

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO: IL CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Bayern Monaco Milano con aspettative molto alte. La squadra di coach Ettore Messina ha fatto tutto per bene nella stagione di Eurolega, con tante vittorie di prestigio nella stagione regolare che hanno assicurato a Milano il quarto posto in classifica e la sfida nei playoff con il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri, avversario affascinante per questo “derby” Italiano (in panchina). In regular season entrambe le squadre avevano chiuso con uno score di 21-13, ma l’Olimpia Milano era arrivata davanti grazie alla doppia vittoria negli scontri diretti, tendenza confermata settimana scorsa, pur se con due vittorie molto diverse. La prima in rimonta dopo una partita praticamente tutta in svantaggio e ribaltata all’ultimo secondo con il canestro di Leday a fil di sirena; la seconda invece andando in fuga con un primo quarto da sogno e poi gestendo il vantaggio, impedendo al Bayern di fare ciò che all’Olimpia Milano era riuscito due giorni prima. Adesso però si gioca in Germania: il fattore campo avrà effetti anche a porte chiuse?

Diretta/ Milano Anadolu Efes (risultato finale 98-75) streaming tv: senza problemi

© RIPRODUZIONE RISERVATA