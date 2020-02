Diretta Bayern Monaco Paderborn/ Streaming video tv: scontro testa coda (Bundesliga)

Bayern Monaco Paderborn, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata della Bundesliga tedesca. Un vero testacoda considerando che al momento i bavaresi guidano la Bundesliga, mentre il Paderborn è al momento solo all’ultimo posto a quota 16 punti. Una sola lunghezza di vantaggio per il Bayern sul Lipsia secondo in classifica ma anche 4 punti su un Borussia Dortmund che ancora può aspirare al titolo, la zona salvezza è invece distante 6 punti per il Paderborn che vede però distante una sola lunghezza il terzultimo posto e la possibilità di disputare i play out. Il Paderborn ha ottenuto un solo punto nelle ultime 3 sfide di campionato, mentre il Bayern Monaco ha ottenuto 7 vittorie e un pareggio nelle ultime 8 partite di campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Paderborn si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 203, ovvero Sky Sport Football, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster della Bundesliga 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO PADERBORN

Le probabili formazioni di Bayern Monaco Paderborn che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma venerdì 21 febbraio 2020 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il Bayern Monaco allenato da Flick sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Neuer; Davies, Alaba, Hernandez, Pavard; Kimmich, Alcantara; Coman, Muller, Gnabry; Lewandowski. Risponderà il Paderborn guidato in panchina da Baumgart disposto con un 4-3-3 con questi uomini in campo: Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins; Zolinski, Gjasula, Vasiliadis; Proger, Mamba, Antwi-Adjej.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Bayern Monaco e Paderborn. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.05, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 14.00 e la vittoria in trasferta viene quotata a 35.00. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.13, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 5.25.



