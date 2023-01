Diretta Bayern Monaco Virtus Bologna/ Streaming video tv: si sogna, Eurolega

DIRETTA BAYERN MONACO VIRTUS BOLOGNA: IMPRESA DI SCARIOLO?

Bayern Monaco Virtus Bologna, in diretta dalla Audi Dome naturalmente di Monaco di Baviera con palla a due alle ore 20.45 di stasera, venerdì 27 gennaio 2023, si gioca per la ventunesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, cioè la quarta del girone di ritorno. La situazione di classifica vede la Virtus Segafredo Bologna a quota nove vittorie e undici sconfitte, ancora in corsa per un posto ai playoff che sarebbero una grande impresa per la Virtus che torna protagonista in Eurolega dopo tanti anni di assenza. Il triplo turno casalingo delle ultime settimane ha però raffreddato gli entusiasmi a causa delle sconfitte contro lo Zalgiris Kaunas e l’Olympiakos, tuttavia il successo almeno con il Panathinaikos ha tenuto viva la speranza.

La diretta di Bayern Monaco Virtus Bologna proporrà un match molto delicato perché i padroni di casa bavaresi si giocano ancora di più, dal momento che in classifica il Bayern Monaco è alle spalle della Virtus di Sergio Scariolo in questo momento, con otto vittorie e dodici sconfitte. La V Nera allora ha il dovere di provare a fare il colpaccio, perché naturalmente con una vittoria l’ottavo posto si avvicinerebbe, mentre una sconfitta sicuramente complicherebbe molto i sogni di gloria: che cosa succederà dunque nella diretta di Bayern Monaco Virtus Bologna?

BAYERN MONACO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Virtus Bologna viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Bayern Monaco Virtus Bologna senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA BAYERN MONACO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già capito che la diretta di Bayern Monaco Virtus Bologna potrebbe essere davvero un bivio per la stagione in Eurolega degli uomini di coach Sergio Scariolo. Alcune imprese davvero notevoli hanno nobilitato l’anno del ritorno della gloriosa Virtus Bologna nella massima competizione europea, ricordiamo ad esempio il colpaccio a Barcellona, il sogno dei playoff tuttavia richiede una continuità ad altissimo livello che per gli emiliani non è facile raggiungere, come dimostrano gli alti e bassi nel triplo turno casalingo, che poteva essere sfruttato meglio. In ogni caso, il giudizio è positivo su quanto fatto finora e già tenere vivo il sogno sarebbe bello…

Per il Bayern Monaco, con una vittoria in meno, la situazione evidentemente è ancora più delicata. I tedeschi arrivano da una grande impresa, cioè il successo sul campo dell’Anadolu Efes a Istanbul, ma evidentemente anche per il Bayern Monaco fa difetto la continuità. Il fattore campo aiuta ma non troppo, infatti in terra bavarese sono arrivate per il Bayern cinque vittorie e altrettante sconfitte per la compagine allenata dal “nostro” Andrea Trinchieri. Vincere quindi potrebbe essere fattibile, motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta di Bayern Monaco Virtus Bologna…











