DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS/ Video streaming tv: parla coach Scariolo

Cresce l’attesa per la diretta di Virtus Bologna Panathinaikos, ma può essere interessante fare adesso un passo indietro di una settimana alla sfida contro l’altra big greca, l’Olympiakos che ha vinto a Bologna giusto sette giorni fa. Dopo la partita aveva parlato in conferenza stampa coach Sergio Scariolo: “L’Olympiacos è una grande squadra, con top player europei e una mentalità solida. Sono però davvero orgoglioso del carattere dei miei giocatori: abbiamo perso ma hanno mostrato orgoglio e carattere, anche quando erano sotto nel punteggio”.

Dopo questo preambolo, Scariolo ha attaccato duramente gli arbitri, considerati responsabili della sconfitta della sua Virtus Bologna: “Allenatori e giocatori possono sbagliare ma non mi ricordo, in base alla mia esperienza, così tanti errori degli arbitri in un ultimo minuto di partita. Non ho niente da dire sul carattere della mia squadra, ovviamente hanno fatto errori ma hanno dato tutto. È dura da digerire: una brutta serie di numerose coincidenze nel finale di partita. Siamo dei debuttanti, dobbiamo sapere mandare giù. Stasera abbiamo preso più rimbalzi, abbiamo fatto più assist, ci sono molte cose positive: alcuni giocatori hanno dato diversi segnali positivi. Ci sarebbe piaciuto uscire con un sorriso pieno ma ci sono motivi per considerare positiva questa serata”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta tv di Virtus Bologna Panathinaikos viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Virtus Bologna Panathinaikos senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

PERIODO DIFFICILE

Virtus Bologna Panathinaikos, in diretta naturalmente presso la Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano con palla a due alle ore 20.30 di stasera, giovedì 19 gennaio 2023, si gioca per la ventesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, la terza del girone di ritorno. La situazione di classifica vede la Virtus Segafredo Bologna a quota otto vittorie e undici sconfitte, ma purtroppo l’esito del doppio impegno di settimana scorsa rischia di pesare come un macigno sulle ambizioni della Virtus di tornare grande protagonista in Eurolega dopo tanti anni di assenza. C’era infatti un doppio turno casalingo, che però ha portato altrettante sconfitte, prima contro lo Zalgiris Kaunas e poi anche contro l’Olympiakos.

La diretta di Virtus Bologna Panathinaikos proporrà curiosamente il terzo match casalingo consecutivo per Bologna e contro l’altra grande di Grecia, che però non se la passa molto bene, tanto che in classifica il Panathinaikos è alle spalle della Virtus di Sergio Scariolo in questo momento. La V Nera allora ha il dovere di provare ad approfittarne, perché naturalmente con una vittoria l’ottavo posto si riavvicinerebbe, ma il terzo ko consecutivo in casa sarebbe un macigno devastante: che cosa succederà dunque nella diretta di Virtus Bologna Panathinaikos?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già capito che la diretta di Virtus Bologna Panathinaikos potrebbe rilanciare (ma anche affossare forse definitivamente) la stagione in Eurolega degli uomini di coach Sergio Scariolo. Purtroppo solo una decina di giorni fa si facevano ragionamenti ben diversi, giustificati da alcune imprese davvero notevoli come ad esempio il colpaccio a Barcellona, poi è arrivata la sconfitta casalinga contro lo Zalgiris Kaunas a raffreddare gli ardori, infine il ko pure contro l’Olympiakos, nonostante la rimonta sfiorata nell’ultimo quarto, ha reso naturalmente ben più complicato l’inseguimento al sogno dei playoff.

La Virtus Bologna ha così sporcato di parecchio il suo bilancio davanti al pubblico amico, perché un 5-5 in casa non è esaltante (anche se in Eurolega ogni partita è difficile) e il pur dignitoso 3-6 in trasferta fa il resto. Il calendario ora offre un terzo match a Bologna, vincere sarebbe fondamentale a maggior ragione se si considera che finora il Panathinaikos lontano da Atene ha raccolto solamente due vittorie e ben sette sconfitte, per cui potrebbe essere una rivale ideale per provare a ripartire. Si tratta comunque di un club ricco di storia, per un match che si annuncia affascinante: staremo a vedere cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Panathinaikos…











