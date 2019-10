Diretta Bayern Olimpia Milano/ Streaming video e tv: esordio in Eurolega (basket)

Bayern Olimpia Milano, partita diretta dagli arbitri Miguel Angel Perez, Fernando Rocha e Eduard Udyanskyy, rappresenta alle ore 20:30 di giovedì 3 ottobre l’esordio nella Eurolega 2019-2020 per la squadra meneghina. Siamo all’Audi Dome di Monaco, e la formula per questa competizione è rimasta la stessa delle ultime stagioni: girone unico da 16 squadre con andata e ritorno (dunque 30 giornate), le prime 8 si qualificano per i quarti di finale ad eliminazione diretta, formando poi la Final Four. Milano non ha mai superato il primo turno di Eurolega da quando esiste il nuovo formato; ci proverà quest’anno potendo contare su un signore che si chiama Ettore Messina e che in bacheca ha messo tre di questi trofei. Tuttavia, anche la sua presenza in panchina non renderà scontato il compito: le avversarie sono toste, anche il Bayern Monaco che pur non facendo parte del lotto delle favorite è comunque capace di rappresentare una pericolosa mina vagante. Vediamo dunque quello che succederà nella diretta di Bayern Olimpia Milano, di cui intanto possiamo presentare i temi principali.

La diretta tv di Bayern Olimpia Milano dovrebbe essere trasmessa su Eurosport 2: solo i clienti della televisione satellitare potranno raggiungere il canale che troveranno al numero 211 del loro decoder. Per tutti gli altri rimane valida, come negli anni passati, l’alternativa rappresentata dalla piattaforma Eurosport Player: c’è l’intera gamma delle partite di Eurolega trasmesse in diretta streaming video, pertanto basterà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

La diretta di Bayern Olimpia Milano arriva a pochi giorni dall’inatteso ko che la squadra di Ettore Messina ha subito in campionato: una sconfitta interna contro Brescia che ha già fatto capire al nuovo allenatore che la strada verso i successi sarà tutt’altro che facile. Nell’occasione l’Olimpia non ha raggiunto nemmeno il 10% al tiro dalla lunga distanza: la cosa chiaramente è difficilmente ripetibile ma fa anche capire che, forse, il roster è stato costruito con determinante caratteristiche. Sia come sia, per questa competizione ci sono giocatori in grado di cambiare passo e che sanno cosa significa vincere: sicuramente Shelvin Mack e Aaron White, soprattutto Sergio Rodriguez che è salito sul tetto d’Europa con il Real Madrid e che è diventato idealmente – nonostante parta ancora come sesto uomo – il leader di una squadra che nel corso dell’estate ha scelto di rinunciare a Mike James, croce e delizia dell’ultima stagione. Se si vuole arrivare alle Final Four di Eurolega, questo esordio contro il Bayern Monaco va necessariamente vinto; da vedere allora quello che succederà all’Audi Dome, in attesa che arrivino anche i tonnellaggi pesanti rappresentati dalle big con cui Milano, almeno negli anni recenti, ha sempre fatto molta fatica.



