Diretta Olimpia Milano Brescia/ Streaming video tv: Leonessa per l’impresa (Basket)

Olimpia Milano Brescia, in diretta dal Mediolanum Forum del capoluogo lombardo, è la partita di basket in programma oggi domenica 29 settembre 2019: palla a due già fissato per le ore 17.00. L’Olimpia esordisce di fronte al pubblico amico in questa stagione della Serie A1 di basket italiano e certo punta a farlo nel migliore dei modi in questa seconda giornata: il club milanese sa poi di avere i riflettori di tutti puntati contro. La formazione di Messina, fin dalle prime battute di questa stagione infatti ha la norma di essere la rivale da battere per ottener il titolo italiano e certo ha bisogno di dare credito a tale titolo, con successi e ottime prestazioni, pure in queste prime giornate di campionato. Dopo quindi l’ottimo esordio vincente a spese di Treviso, Milano è pronta a fare la parte della leonessa anche contro la Leonessa di Coach Esposito. Brescia però non è cerro rivale che si scansa: la formazione biancoblu infatti vuole mettersi alle spalle l’appena 12^ posizione in classifica ottenuta l’anno scorso e perseguire più alti obiettivi in questa stagione della Serie A1

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Milano Brescia sarà trasmessa sul canale Eurosport 2, che è disponibile al numero 211 decoder e dunque per i soli abbonati alla televisione satellitare; tuttavia gli appassionati di basket sono ormai abituati all’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player: anche per questo servizio occorre una sottoscrizione a pagamento, effettuata la quale sarà possibile assistere all’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dunque dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA OLIMPIA MILANO BRESCIA: IL CONTESTO

Come riferito prima, per la diretta tra Olimpia Milano e Brescia, sono certo i meneghini i favoriti al successo: anzi la squadra di Messina pare ancora una volta la netta favorita in questa stagione di campionato e non solo. Pure però l’Ea7 sa bene che non può permettersi di abbassare la guarda, anche oggi nell’appena seconda giornata del campionato di Serie A1, nella sfida con Brescia. La Leonessa dopo tutto ha segnato un bellissimo esordio di stagione, solo in settimana, a spese di Reggio Emilia e alla sirena finale il risultato era un ottimo 90-82. Non di meno però è stata anche l’Olimpia Milano. La formazione meneghina infatti non ha messo il piede in fallo nel primo turno e ha segnato un ottimo successo col risultato di 75-53 ai danni della neopromossa Treviso, che ha vissuto un vero battesimo di fuoco nella prima serie del basket italiano.



