Diretta Bayern Siviglia/ Streaming video Canale5: a Budapest la Supercoppa Europea

Bayern Siviglia, che sarà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 24 settembre: alla Puskas Arena di Budapest va in scena la Supercoppa Europea 2020. Come sempre troviamo di fronte la vincitrice dell’ultima Champions League e quella che ha portato a casa la più recente Europa League: i bavaresi sono tornati sul tetto d’Europa dopo sette anni, completando uno strabiliante percorso fatto di sole vittorie e battendo il Psg nella finale di Lisbona. Una corazzata che anche questa sera parte favorita, ma che troverà di fronte una società che ha scritto la storia: dopo la doppietta in Coppa Uefa e il tris in Europa League, il Siviglia ha vinto per la sesta volta questo trofeo grazie al successo sull’Inter, dimostrando ancora una volta come possa essere in grado di alzare il livello quando conta. Potenziali avversarie nella prossima Champions League, queste due squadre sono pronte adesso a giocarsi il primo trofeo stagionale; aspettando allora la diretta di Bayern Siviglia valutiamo in che modo le due squadre potrebbero essere disposte in campo dai due allenatori, valutando insieme le probabili formazioni della Supercoppa Europea 2020.

BAYERN SIVIGLIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Siviglia è appuntamento per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: i canali cui fare riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder. Tutti i clienti dell’emittente avranno la possibilità, in assenza di un televisore, di assistere alla Supercoppa Europea 2020 in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Non solo: pure va ricordato che la finale della Supercoppa Europea sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5 (numero 5 del telecomando del digitale terrestre), con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN SIVIGLIA

Nelle probabili formazioni di Bayern Siviglia scopriamo ben pochi volti noti tra le due squadre: Hans-Dieter Flick si affida al consueto 4-2-3-1 nel quale sarà Kimmich a fare coppia con Goretzka davanti alla difesa, questo perché nel ruolo di terzino destro torna Pavard. A protezione di Neuer agiscono Sule e Jerome Boateng, mentre a sinistra è ormai indiscutibilmente titolare il canadese Alphonso Davies; detto del centrocampo, il nuovo arrivato Leroy Sané si dispone a sinistra con Gnabry sull’altro versante, a fare da trequartista a supporto di Robert Lewandowski ci sarà come di consueto Thomas Muller, da valutare magari Tolisso che potrebbe avere spazio.

Sarà un 4-3-3 quello del Siviglia di Julen Lopetegui, che già nella finale di Europa League ha lanciato Bono tra i pali; davanti a lui una coppia centrale formata da Koundé e Diego Carlos, a destra ci sarà capitan Jesus Navas mentre sull’altro versante è pronto Marcos Acuna, prelevato dallo Sporting Lisbona. Mediana classica: Fernando è il playmaker centrale e fa da riferimento per le due mezzali, che saranno Rakitic tornato dal Barcellona dopo sei anni e Jordan, piacevolissima sorpresa della scorsa stagione. Luuk De Jong in vantaggio su En-Nesyri per il ruolo di centravanti, sugli esterni sono ovviamente confermati Ocampos e Suso, entrambi ex di Milan e Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Bayern Siviglia: i tedeschi sono nettamente favoriti secondo questo bookmaker, tanto che il segno 1 per la loro vittoria vi farebbe guadagnare solo 1,35 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio porterebbe la partita ai tempi supplementari e ha un valore corrispondente a 5,50 volte quanto puntato, mentre con il segno 2 per il successo degli andalusi andreste a mettere in tasca una quota che ammonta a 7,25 volte la puntata.



