Diretta Bayern Union Berlino/ Streaming video tv: Kovac è favorito (Bundesliga)

Bayern Union Berlino, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, è la partita in programma alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, sabato 26 ottobre 2019, per la nona giornata della Bundesliga tedesca 2019-2020. Sulla carta è una partita che non dovrebbe avere molta storia: Bayern Union Berlino mette di fronte la corazzata bavarese e la seconda squadra della capitale Berlino, che solo in questa stagione partecipa per la prima volta al massimo campionato della Germania unita. Per l’Union Berlino dunque sarà una trasferta difficilissima, mentre il Bayern deve concedere il bis della vittoria ottenuta in settimana in Champions League contro l’Olympiacos, anche perché in campionato la squadra di Niko Kovac arriva dal pareggio sul campo dell’Augsburg e stranamente è “solo” terza in un gruppo di testa ancora foltissimo che comprende in pratica metà delle squadre della Bundesliga.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Union Berlino sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sul canale Sky Sport Collection, il numero 205 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN UNION BERLINO

Nelle probabili formazioni di Bayern Union Berlino, ecco che per i padroni di casa di Niko Kovac potrebbe esserci l’occasione di fare un po’ di turnover. Ci sono dunque almeno cinque nomi che scalpitano per rientrare fra gli undici titolari rispetto alle scelte del tecnico per la partita di Atene: Boateng in difesa, Goretzka e Tolisso a centrocampo, Coman e Perisic nel reparto offensivo dove l’abbondanza è particolarmente evidente, con i vari Coutinho, Gnabry, Muller e naturalmente Lewandowski come prima punta. L’Union Berlino di Urs Fischer potrebbe proporre un 3-4-3 aggressivo almeno sulla carta, imperniato sul tridente con Ingvartsen e Bülter ai fianchi di Andersson, ma il rischio è che il lavoro sia soprattutto per il portiere Gikiewicz e la difesa a tre, che dovrà di certo essere assistita anche dai due esterni.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Bayern Union Berlino, ecco che secondo le quote offerte dall’agenzia Snai non ci dovrebbe essere alcun dubbio sul successo dei padroni di casa bavaresi. Il segno 1 infatti è proposto a 1,12, mentre poi si sale fino a quota 9,25 in caso di segno X per il pareggio e addirittura a 18,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna dell’Union Berlino, che sarebbe in effetti clamorosa.



