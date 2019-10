Diretta Olympiacos Bayern Monaco/ Streaming video tv: tedeschi favoriti in Grecia

Olympiacos Bayern, diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca presso lo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo alle ore 21.00 italiane (le 22.00 locali) di questa sera, martedì 22 ottobre 2019. L’appuntamento è con la terza giornata del girone B di Champions League: Olympiacos Bayern vedrà dunque impegnata in Grecia la squadra tedesca che sta dominando il girone con due vittorie nelle prime due giornate, su tutte il memorabile 2-7 rifilato al Tottenham a Londra. Insomma, la qualificazione sembra già in tasca per il Bayern Monaco e anche il primo posto sembra ipotecato, anche se naturalmente mancano ancora (compresa oggi) quattro partite su sei, dunque ancora non si possono fare conti. Il Bayern comunque si getta con entusiasmo sulla Champions, che dà più soddisfazioni rispetto a una Bundesliga in cui i bavaresi faticano di più. Dall’altra parte c’è l’Olympiacos, che cercherà un risultato di prestigio per restare in corsa per il secondo posto, traguardo ancora fattibile in un girone nel quale dietro al Bayern tutto è ancora possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiacos Bayern sarà garantita in esclusiva da Sky per i suoi abbonati. Il canale di riferimento sarà Sky Sport 256, in aggiunta naturalmente ci sarà anche la possibilità di usufruire della diretta streaming video – sempre per gli abbonati – grazie al servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS BAYERN

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Olympiacos Bayern. I greci non avranno lo squalificato Benzia e l’infortunato Valbuena, inoltre Cissé è in dubbio così come Tolisso fra i bavaresi, che devono invece rinunciare agli infortunati Süle e Arp. Mister Pedro Martins dovrebbe schierare l’Olympiacos con il modulo 4-4-2 con Guerrero e Soudani (reduce da una doppietta in campionato) favoriti in attacco e capitan Torosidis, che conosciamo molto bene anche in Italia, punto di riferimento per la difesa. Ecco invece il modulo 4-2-3-1 per il Bayern Monaco di Niko Kovac, in cui Gnabry, Coman e uno tra Coutinho e Muller agiranno in appoggio al centravanti Lewandowski. In mediana i favoriti sono Thiago e Martinez, con Goretzka prima alternativa, infine in difesa dovrebbe tornare titolare Boateng, anche a causa del grave infortunio subito da Süle, che rischia circa sei mesi di stop.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico di Olympiacos Bayern, che come prevedibile è nettamente favorevole agli ospiti tedeschi. Infatti il segno 2 è quotato a 1,35 dall’agenzia di scommesse Snai. Si sale poi a 5,25 in caso di pareggio (segno X), mentre una vittoria da parte dell’Olympiacos varrebbe 8,00 volte la posta in palio per chi avrà osato credere nel segno 1.



