DIRETTA BAYERN VIRTUS BOLOGNA: LO SPAURACCHIO

Sicuramente nella diretta Bayern Virtus Bologna ci sono tanti giocatori che la Segafredo dovrà tenere d’occhio: da Shabazz Napier, per due volte passato anche da Milano, ad Andreas Obst senza dimenticarsi dell’energia portata dal veterano Devin Booker. Tuttavia, oggi il go-to-guy della squadra tedesca è senza ombra di dubbio Carsen Edwards, playmaker nato nel 1998 a Houston. Due ottime stagioni a Purdue non gli sono valse il primo giro al draft NBA del 2019, ma Edwards è stato comunque chiamato con la scelta numero 33.

DIRETTA/ Zalgiris Virtus Bologna (risultato finale 77-68): emiliani ko (Eurolega,15 gennaio 2025)

A selezionarlo è stata Philadelphia, che lo ha immediatamente girato a Boston: nei Celtics, squadra da titolo, Edwards è marginalmente entrato nelle rotazioni. Ha giocato 68 partite di regular season spalmate su due anni, senza però riuscire a essere parte integrante del roster nei playoff; la sua avventura è proseguita a Detroit, contesto totalmente diverso ma anche qui pochi minuti a disposizione. È così arrivata l’esperienza europea: l’anno scorso Edwards ha fatto bene nel Fenerbahçe, ma è in questa stagione che è finalmente riuscito a sprigionare il suo talento alla guida del Bayern Monaco, tanto da essere in corsa per il titolo di miglior realizzatore dell’Eurolega. Un giocatore imprevedibile che forse deve migliorare qualcosa nella regia pura, ma che certamente stasera rappresenterà un bel grattacapo per la Virtus Bologna. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Virtus Bologna Napoli (risultato finale 86-75): la Segafredo la chiude! (12 gennaio 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA BAYERN VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Bayern Virtus Bologna l’appuntamento sarà quello classico delle partite di Eurolega: gli impegni delle due italiane sono garantiti dalla televisione satellitare che è riservata ai suoi abbonati, la disponibilità riguarda anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go ma bisogna dire che questo match, come tutti gli altri, sarà fornito anche dalla piattaforma DAZN (è richiesto comunque un abbonamento) e sul sito euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Baskonia (risultato finale 76-72): Cordinier ne mette 16! (Eurolega, 10 gennaio 2025)

C’È ANCORA SPERANZA!

Per la diretta Bayern Virtus Bologna siamo al Sap Garden, alle ore 20:30 di venerdì 17 di gennaio: secondo impegno settimanale per le V nere nell’Eurolega 2024-2025, la 22^ giornata è la quinta di un girone di ritorno che può segnare un importante riscatto per la Virtus Bologna che, partita malissimo e ancora con una classifica del tutto rivedibile, ha se non altro migliorato il suo passo sotto la guida di Dusko Ivanovic e continua la sua rincorsa ad un posto nel play in, sapendo che l’obiettivo rimane difficile ma anche che gli ultimi impegni, per esempio la folle vittoria contro il Baskonia, concedono ancora un’occasione per invertire la tendenza.

Il Bayern Monaco è sicuramente una delle squadre da puntare, perché da classifica di Eurolega rappresenta l’orizzonte cui guardare per entrare nella Top Ten; per ora non aiuta il fatto che all’andata i tedeschi avessero vinto in Emilia, ma è ancora presto per guardare la doppia sfida diretta e bisogna solo pensare a vincere una sera dopo l’altra. Scopriremo se nella diretta Bayern Virtus Bologna succederà questo, nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sui temi che potrebbero emergere in una partita davvero importante per le sorti di una Segafredo in via di guarigione.

DIRETTA BAYERN VIRTUS BOLOGNA: SERVE UNA BELLA STRISCIA

Prima della diretta Bayern Virtus Bologna possiamo parlare anche di come la Segafredo abbia chiuso il girone di andata in campionato al quarto posto: le V nere restano in corsa per vincere la regular season ma intanto in Coppa Italia affronteranno subito Milano, la Final Eight da tempo rappresenta una sorta di cruccio per una Virtus Bologna che però deve riprendere l’abitudine a sollevare trofei, dunque tra un mese alla Inalpi Arena di Torino potrebbe arrivare una bella occasione e un rilancio anche in Eurolega, perché come sappiamo vincere aiuta a vincere e questa squadra ha bisogno di infilare successi.

In Eurolega la situazione potrebbe già essere compromessa: l’inizio della stagione è stato pessimo ma, almeno dal punto di vista statistico e della cabala, c’è la speranza che succeda l’opposto dello scorso anno, quando un avvio arrembante aveva fatto sperare nel playoff ma poi era arrivato soltanto un play in a causa di sette sconfitte per chiudere la regular season. Sicuramente il fatto che manchino ancora 13 giornate per chiudere la regular season lascia pensare che ci sia tutto il tempo per entrare almeno nelle prime dieci della classifica, ma è altrettanto evidente che servirà una bella serie di vittorie e il tempo a disposizione della Virtus Bologna è sempre meno.