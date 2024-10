DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BAYERN: I TESTA A TESTA

Naturalmente i precedenti che ci introducono alla diretta Virtus Bologna Bayern sono pochi, l’Eurolega li conta dal 2000 a oggi quando ha introdotto la nuova competizione e ne troviamo quattro, che fanno poi riferimento alle ultime due stagioni. Il bilancio è in parità, e possiamo dire in maniera totale: non solo due vittorie a testa, ma anche 1-1 in ciascuna delle due precedenti annate e solo vittorie casalinghe. L’ultima raccolta dalla Virtus Bologna, lo scorso gennaio, era arrivata sul filo di lana: risultato 85-83, e tanto per cambiare l’aveva griffata Iffe Lundberg con la tripla del +4 quando mancavano 9 secondi alla sirena finale.

L’anno precedente il punteggio era stato decisamente più basso e la Virtus Bologna aveva vinto 66-63 a metà ottobre, mentre nell’ultima Eurolega la vittoria casalinga del Bayern Monaco era arrivata in maniera larga, 90-76 nell’ultimo giorno di novembre nonostante le V nere fossero partite con un +8 nel primo periodo, Serge Ibaka si era mostrato dominante chiudendo una partita da 10/13 al tiro, 24 punti e 13 rimbalzi. Ora la speranza è chiaramente che questo equilibrio e il fattore campo non vengano spezzati, significherebbe assistere a una vittoria della Virtus Bologna e sarebbe la seconda consecutiva in Eurolega. (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA BAYERN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Bayern viene naturalmente trasmessa sui canali della televisione satellitare, che garantisce integralmente gli impegni delle squadre italiane in Eurolega: la visione della partita sarà riservata agli abbonati che, non potendo mettersi davanti al televisore, potranno comunque accedere al servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, è garantito dall’applicazione Sky Go. Esiste l’alternativa per la mobilità ma è sempre in abbonamento: stiamo parlando della piattaforma Now Tv.

VIRTUS BOLOGNA BAYERN: V NERE PER CONFERMARSI!

Manca poco alla diretta Virtus Bologna Bayern, intrigante partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 29 ottobre per la sesta giornata di basket Eurolega 2024-2025: alla Unipol Arena la Segafredo affronta un test davvero importante per capire se la ripresa possa essere concreta oppure no. Come noto la Virtus Bologna ha iniziato malissimo la sua Eurolega, a differenza dello scorso anno: quattro sconfitte in altrettante giornate, poi finalmente è arrivato il primo squillo e non di poco conto, vittoria nella caldissima Belgrado contro il Partizan e dunque ora Luca Bachi spera di sfruttare l’onda lunga di un successo importante.

In Serie A1 le V nere hanno ben pochi problemi ma l’Eurolega rappresenta qualcosa di diverso; sarà dunque anche la diretta Virtus Bologna Bayern, i tedeschi hanno ormai buona esperienza e hanno iniziato la competizione con tre vittorie in cinque partite, cosa che li rende un avversario davvero temibile. Aspettando di scoprire cosa ci racconterà il parquet della Unipol Arena, proviamo a studiare la diretta Virtus Bologna Bayern parlando di altri temi principali che potrebbero emergere da una serata di straordinaria importanza.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BAYERN: PER ENTRARE IN RITMO

Attendiamo con trepidazione la diretta Virtus Bologna Bayern, partita che la Segafredo spera possa servire per entrare definitivamente in ritmo: la vittoria contro il Partizan è stata fondamentale per sbloccarsi, o almeno così si spera sia perché è chiaro che un episodio isolato conterebbe poco nell’economia di una classifica che è già molto pesante, perché le altre squadre stanno correndo e la Virtus Bologna ha imparato l’anno scorso, sulla propria pelle, che un periodo negativo può costare caro anche se in quel caso era arrivato nel finale della regular season, impedendo alle V nere di andare subito al playoff.

Il Bayern come detto è un avversario davvero ostico: certamente non fa parte dell’élite di Eurolega ma rimane una squadra tignosa e che può fare male, come sta dimostrando in questo avvio di stagione in cui ha già messo da parte qualche vittoria che potrebbe poi essere molto utile per entrare nelle prime dieci. Banchi arriva dalla vittoria di Cremona con cui si è virtualmente tenuto al comando della Serie A1 (la sua squadra deve recuperare la partita contro Tortona), ma la diretta Virtus Bologna Bayern rischia di essere decisamente diversa anche solo come impegno, tra poco ci risponderà il parquet della Unipol Arena.