DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BASKONIA: VINCERE E SPERARE!

La diretta Virtus Bologna Baskonia ci farà compagnia dalle ore 20:45 di venerdì 10 gennaio: siamo naturalmente alla Virtus Segafredo Arena, per la 20^ giornata di basket Eurolega 2024-2025. La Virtus Bologna torna a incrociare la strada di quel Baskonia che lo scorso anno l’aveva eliminata nel secondo turno del play in; era stata una sconfitta dolorosa, che aveva però certificato un calo netto nelle prestazioni di Eurolega e che, presumibilmente, ha poi portato sino alle dimissioni di Luca Banchi a seguito di un avvio disastroso nell’attuale competizione; con l’avvento di Dusko Ivanovic, tra l’altro grande ex, le cose sono leggermente migliorate ma si ereditava uno scenario drammatico.

Sconfitta dal Panathinaikos ad Atene, la Virtus Bologna è rimasta con appena cinque vittorie e una posizione in classifica che non autorizza certo troppi voli pindarici; chiaramente c’è anche il tempo per recuperare, ma significherebbe giocare un girone di ritorno con un passo da prime della classe per poi sperare che qualche avversaria rallenti sensibilmente. Intanto la diretta Virtus Bologna Baskonia si gioca ad appena 29 giorni dalla sfida di Vitoria, scherzi del calendario asimmetrico; non resta che scoprire insieme come andranno le cose, sperando naturalmente in una vittoria da parte della Segafredo.

COME VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BASKONIA IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente per avere accesso in tv alla diretta Virtus Bologna Baskonia avrete bisogno di un abbonamento a una delle due emittenti che forniscono le partite di Eurolega: sui canali della nostra televisione abbiamo Sky Sport e la possibilità di seguire il match di questa sera anche in diretta Virtus Bologna Baskonia streaming video, grazie all’applicazione Sky Go; in alternativa ecco la piattaforma DAZN, in aggiunta va poi ricordato che sul sito ufficiale del torneo (www.euroleaguebasketball.net/euroleague) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BASKONIA: SPERANZE ESAURITE?

Con la diretta Virtus Bologna Baskonia la speranza è quella di assistere a una partita almeno simile a quella di andata: curiosamente aveva rappresentato la prima vittoria di Ivanovic sulla panchina delle V nere, proprio contro la squadra che gli ha dato maggiori soddisfazioni, un successo arrivato grazie alla magia di Will Clyburn che era stato capace di segnare canestro subendo fallo, evitando così anche l’overtime. L’ex Cska Mosca e Anadolu Efes è forse uno degli elementi che maggiormente hanno beneficiato del cambio in panchina, ma come detto la situazione della Virtus Bologna in Eurolega rimane molto difficile da rimettere in piedi.

Non che il Baskonia stia facendo meglio: l’anno scorso i baschi avevano appunto raggiunto i playoff, in questa stagione vi restano ben lontani avendo un bilancio di otto vittorie e undici sconfitte, non sufficiente nemmeno per replicare il play in anche perché la concorrenza è parecchio agguerrita e anche molto folta, basti pensare che oggi ci sono squadre che con un record positivo (per esempio Milano) non sono nelle prime dieci della classifica. Non resta allora che stabilire se la Virtus Bologna si regalerà un’altra serata importante in Eurolega per continuare a sperare, questo bisognerà fare nelle settimane a venire.