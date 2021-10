Diretta Belgio Francia/ Streaming video Canale 20: gran semifinale! (Nations League)

DIRETTA BELGIO FRANCIA: SEMIFINALE INTRIGANTE IN NATIONS LEAGUE

Belgio Francia, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 7 ottobre: la seconda semifinale di Nations League è una partita intrigante, e lo è diventata ancor più dopo aver assistito agli Europei della scorsa estate. Il Belgio lo abbiamo visto da vicino, eliminato dall’Italia in un quarto di finale che noi abbiamo giocato in maniera egregia ribaltando un pronostico che non ci vedeva favoriti; Roberto Martinez sa di aver perso una grande occasione e ora dovrà provare a prendersi almeno la Nations League, per quanto lontana dai grandi e veri obiettivi di questa generazione.

Ancora peggio ha fatto la Francia, campione del mondo in carica e favorita numero 1 per vincere gli Europei: eppure i Bleus si sono fatti rimontare dalla Svizzera e poi sono stati eliminati ai rigori. Resta comunque, quello di Didier Deschamps, un grande ciclo che potrebbe essere reso più brillante dalla conquista di questo trofeo; vedremo allora quello che succederà tra poco sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, intanto aspettando che la diretta di Belgio Francia prenda il via possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BELGIO FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Francia sarà affidata a Canale 20: si parla di un canale Mediaset, e dunque la visione della partita sarà in chiaro per tutti sul digitale terrestre, appunto al numero 20. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere alla seconda semifinale di Nations League grazie al servizio di diretta streaming video: tutti coloro che ne avessero bisogno potranno collegarsi, senza costi aggiuntivi, al sito Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO FRANCIA

Che in Belgio Francia possa esserci turnover è una domanda attuale: puntiamo però sulle scelte migliori da parte dei due CT, e allora Martinez dovrebbe schierare un 3-4-3 con Courtois protetto da una linea formata da Alderweireld, Boyata e Vertonghen (gli unici centrali convocati) con Meunier e Ferreira Carrasco che potrebbero agire da esterni – Castagne se la gioca – mentre in mezzo al campo ci sarà la solita regia di Witsel che agirà in compagnia di Tielemans. De Bruyne, il jolly, dovrebbe partire largo a destra nel tridente d’attacco: con lui sicuramente Romelu Lukaku, poi Thorgan Hazard potrebbe essere favorito sul fratello Eden.

La Francia dovrebbe essere in campo con il 3-4-1-2: Lloris il portiere, Varane a comandare una difesa eventualmente completata da Upamecano e Kimpembe (o Lucas Hernandez), ad avanzare sulle corsie sarebbero come sempre Pavard e Digne, con Theo Hernandez che resta in ballottaggio anche per la maglia da terzino. Poi, avremo un centrocampo con Pogba e Rabiot titolari; il giocatore della Juventus se la vede soprattutto con il gioiellino Tchouaméni più che con Veretout, davanti invece c’è Griezmann alle spalle dei due attaccanti che potrebbero essere Benzema e Mbappé, occhio naturalmente a Martial e Ben Yedder ma anche a Moussa Diaby.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Belgio Francia: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei Diavoli Rossi vi farebbe guadagnare 3,10 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo dei Bleus che sono favoriti, andreste a intascare una somma equivalente a 2,40 volte quanto messo sul piatto.



