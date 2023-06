DIRETTA BELGIO FRANCIA/ Video streaming tv: una striscia d’argento, Eurobasket donne 2023 (oggi 24 giugno)

DIRETTA BELGIO FRANCIA: NELLA STORIA

Mentre aspettiamo la diretta di Belgio Francia, curiosiamo nella storia di queste due Nazionali di basket femminile. Il Belgio si è imposto all’attenzione generale negli ultimi anni con il settimo posto alle Olimpiadi di Tokyo più un quarto e un quinto posto negli ultimi due Mondiali, le medaglie sono invece arrivate agli Europei grazie ai terzi posti del 2017 e del 2021, inframezzate da un quinto posto nel 2019.

Senza dubbio quindi per le belghe si tratta del ciclo migliore della storia, la Francia sicuramente ha una tradizione più profonda ma è di recente che pure le transalpine sono davvero arrivate a essere una potenza, certificata dall’argento a Londra 2012 e dal bronzo di Tokyo 2020 alle Olimpiadi e con la striscia degli ultimi sette Europei chiusi sempre sul podio, anche se dopo l’oro del 2009 e il bronzo del 2011 sono arrivati clamorosamente cinque argenti consecutivi dal 2013 in poi. In precedenza, la Francia femminile a Eurobasket aveva già vinto l’oro nel 2001, l’argento nel 1970, 1993 e 1999, mentre ai Mondiali sono arrivate meno soddisfazioni e l’unica medaglia è ancora il bronzo nell’edizione inaugurale del 1953. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BELGIO FRANCIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Francia sarà disponibile su Sky Sport Summer, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che detiene i diritti degli Europei di basket femminile 2023. Questo significa che gli abbonati godranno anche della diretta streaming video di Belgio Francia, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PER LA SECONDA FINALISTA!

Belgio Francia, in diretta alle ore 20.45 di stasera, sabato 24 giugno, si giocherà alla Arena Stozice di Lubiana, capitale della Slovenia, sede anche della seconda semifinale degli Europei di basket femminile 2023. Sfida che ha pure il sapore di un derby, la diretta di Belgio Francia ci dirà dunque il nome della seconda finalista per l’atto decisivo di domani sera: due anni fa, nella precedente edizione degli Europei di basket femminile, il Belgio fu terzo dopo avere perso in semifinale contro la Serbia, che poi avrebbe piegato in finale proprio la Francia, che in semifinale invece aveva sconfitto la Bielorussia.

Insomma, due anni fa la Francia fu medaglia d’argento e il Belgio di bronzo: questa partita è quindi di altissimo livello, fra due delle migliori realtà del basket internazionale. La Francia in particolare è arrivata seconda nelle ultime cinque edizioni di Eurobasket femminile: una vera e propria maledizione con le finali, però anche un feeling perfetto con le semifinali, dunque almeno oggi la Francia punta a far proseguire questa tradizione. Il Belgio comunque ha le capacità per mettere in crisi chiunque, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Belgio Francia…

DIRETTA BELGIO FRANCIA: IL CONTESTO

Detto della storia recente, vediamo come si è arrivati alla diretta di Belgio Francia analizzando il cammino delle due Nazionali in questi Europei di basket femminile 2023. Cammino perfetto per il Belgio nel girone, chiuso al primo posto con tre vittorie in altrettante partite contro Israele (108-59), Repubblica Ceca (84-41) e purtroppo anche Italia (72-64), ottenendo così la qualificazione immediata per i quarti di finale, dove il Belgio ha ottenuto un altro perentorio successo per 93-53 contro la Serbia, per una marcia fino a questo momento trionfale.

Anche la Francia d’altronde ha vinto il proprio girone della prima fase con tre successi su altrettante partite disputate: al debutto 58-50 contro la Germania, poi 63-57 contro la Gran Bretagna e infine 73-68 contro la Slovenia, quarti di finale in tasca e proprio nella prima partita ad eliminazione diretta è arrivata la prestazione finora migliore della Francia, con vittoria per 89-46 contro il Montenegro. Oggi invece chi avrà la meglio nella diretta di Belgio Francia?

