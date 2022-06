DIRETTA/ Belgio Olanda video streaming tv: ecco la grande storia del derby!

DIRETTA BELGIO OLANDA: I TESTA A TESTA

Il big match di Nations League Belgio Olanda ha naturalmente parecchi precedenti: queste due nazionali però non si affrontano dal 2018, era un’amichevole che seguiva il Mondiale (chiuso al terzo posto dai Diavoli Rossi) e i due gol erano arrivati prima della mezz’ora, di Dries Mertens per i padroni di casa (eravamo al Re Baldovino, dove si gioca questa sera) e Arnaut Danjuma, poi eroe dell’ultima Champions League con il Villarreal, per gli ospiti. Tra le altre cose Belgio Olanda è anche una partita che in un torneo ufficiali o nelle qualificazioni ad esso non si gioca dal giugno 1998: erano i Mondiali di Francia ed era finita 0-0, curiosamente c’era stato il doppio incrocio anche nelle qualificazioni e l’Olanda si era imposta in entrambe le occasioni, 3-0 in trasferta (a segno Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf e Wim Jonk su rigore) e 3-1 in casa, ma del resto quella era la nazionale di Guus Hiddink che in Coppa del Mondo sarebbe arrivata quarta, cedendo in semifinale al Brasile soltanto ai calci di rigore.

L’ultima vittoria del Belgio fa riferimento all’amichevole giocata nell’agosto 2012: in quel caso 4-2 sempre qui a Bruxelles, ribaltone di Luciano Narsingh e Klaas-Jan Huntelaar dopo il vantaggio di Christian Benteke e controsorpasso belga, con allungo, grazie a Mertens, Romelu Lukaku e Jan Vertonghen. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BELGIO OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Belgio Olanda non sarà garantita: alcune partite di Nations League vengono trasmesse sulla televisione satellitare ma il programma non è integrale, di conseguenza nessun appuntamento per Slovenia Svezia che non godrà nemmeno di una diretta streaming video di Belgio Olanda. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) ed eventualmente gli account collegati sui social network, in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e magari anche quelle delle rispettive federazioni che spesso le offrono anche in lingua inglese.

BIG MATCH IN NATIONS LEAGUE!

Belgio Olanda viene diretta dall’arbitro spagnolo José Maria Sanchez: alle ore 20:45 di venerdì 3 giugno si gioca per la Nations League 2022-2023, siamo nella Lega A e in un girone che mercoledì ha vissuto l’anticipo Polonia Galles. Al Re Baldovino di Bruxelles è subito big match: il Belgio si è qualificato ai Mondiali in carrozza e nella scorsa edizione di Nations League ha raggiunto la semifinale (poi perdendo la finalina contro l’Italia) ma è forse all’ultimo grande tentativo con una generazione d’oro che ha sì fatto molto bene ma poi, alla fine, non ha vinto nulla.

L’Olanda ha già iniziato da tempo il processo di ricostruzione: tanti giovani interessanti nella rosa degli orange che di Nations League avevano giocato la finale nella prima edizione, e che in inverno proveranno a fare nuovamente un salto di qualità ai Mondiali che li hanno visti comunque protagonisti nelle edizioni recenti. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Belgio Olanda; aspettando che si giochi, facciamo anche un rapido focus sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di questo big match.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO OLANDA

Roberto Martinez per la diretta Belgio Olanda ha in mente il solito 3-4-3: probabilmente in porta andrà Casteels perché Courtois è reduce dalla finale di Champions League, poi avremo un terzetto difensivo nel quale Boyata e Denayer potrebbero essere affiancati da Theate, visto in grande spolvero a Bologna. Castagne, Meunier e Ferreira Carrasco si giocano i posti sugli esterni, con Tielemans e Witsel che dovrebbero agire al centro; non ci sarà De Bruyne e allora campo per De Ketelaere, Thorgan Hazard e Romelu Lukaku (o Batshuayi) nel tridente offensivo che come sempre ha grande qualità.

L’Olanda è tornata nelle mani di Louis Van Gaal: grande suggestione allora, nel suo 4-3-3 Cillessen o Krul tra i pali mentre in difesa saranno De Ligt e De Vrij a occupare la zona centrale, con Hateboer o Dumfries a destra e Malacia (che ha giocato la finale di Conference League) che potrebbe operare sulla corsia sinistra. In mezzo al campo, tante conoscenze della nostra Serie A: potrebbe essere titolare Koopmeiners che se la gioca con Schouten e Til, quasi certi del posto Frenkie De Jong e Klaassen. Davanti invece Weghorst potrebbe essere supportato da Bergwijn e Depay come esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere il pronostico stabilito dall’agenzia Snai sulla diretta Belgio Olanda, partita valida per la prima giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,25 volte quanto messo sul piatto; il segno X a regolare l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,45 volte la vostra giocata, infine il segno 2 (sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti) con questo bookmaker ha un valore equivalente a 3,05 volte l’importo che avrete scelto di investire.











