DIRETTA BELGIO ROMANIA/ Video streaming Rai 1: i precedenti sono equilibrati (Europei 2024, 22 giugno)

DIRETTA BELGIO ROMANIA: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Belgio Romania possiamo dire che i precedenti tra queste due nazionali sono 12, alcuni di questi davvero poco recenti e anche l’ultimo non proprio dietro l’angolo, visto che parliamo del novembre 2012. Per di più, le due nazionali non si sono mai affrontate nella fase finale di un grande torneo e le uniche due partite che potremmo considerare “ufficiali” sono quelle delle qualificazioni ai Mondiali 1994, con una vittoria a testa e sempre in casa. Le altre dieci gare sono amichevoli, ad ogni modo il bilancio è perfettamente in equilibrio con cinque vittorie per parte e due pareggi.

L’ultima partita l’ha vinta la Romania, che si è imposta per 2-1 appunto dodici anni fa: eravamo a Bucarest, e dopo il vantaggio del Belgio firmato da Christian Benteke era arrivato il ribaltone con Alexandru Maxim e il rigore trasformato da Gabriel Torje. Un anno prima, sempre nel mese di novembre, stesso risultato ma a favore dei Diavoli Rossi: teatro il Re Baldovino, nel primo tempo gol di Daniel Van Buyten e autorete di Razvan Cocis mentre nel secondo tempo Daniel Niculae aveva accorciato le distanze, la Romania aveva avuto a disposizione il rigore per pareggiare ma, a un minuto dal 90’, Jean-François Gillet (schierato quel giorno titolare da Georges Leekens) aveva ipnotizzato Razvan Rat. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI BELGIO ROMANIA IN STREAMING VIDEO TV

Sarà chiaramente su Rai Uno la diretta tv di Belgio Romania, diciamo così perché si tratta della partita in prima serata che, come sempre agli Europei 2024, viene trasmessa sul principale canale della televisione di stato. Potrete seguire questo match anche in mobilità sul sito di Rai Play o installando la relativa app, mentre gli abbonati al satellite dovranno selezionare i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder, e per la diretta streaming video di Belgio Romania l’opzione sarà quella dell’applicazione Sky Go, che senza costi aggiuntivi è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI BELGIO ROMANIA

IORDANESCU CI CREDE!

La diretta di Belgio Romania rappresenta un dentro o fuori per i Diavoli Rossi, che al RheinEnergie Stadion di Colonia (ore 21:00 di sabato 22 giugno) affrontano la seconda giornata nel girone E agli Europei 2024: una partita da dentro o fuori per la nazionale di Domenico Tedesco, che all’esordio è stata battuta dalla Slovacchia e dunque non ha più margini di errore, gli ottavi sono un obiettivo ancora alla portata a patto che si ritrovi concretamente e sul campo la superiorità sulla carta, pena lo stesso destino già toccato al Mondiale di un anno e mezzo fa.

La Romania invece vola sulle ali dell’entusiasmo, forte di una straordinaria vittoria contro l’Ucraina: totale pragmatismo per la nazionale di Edward Iordanescu che però ha vinto 3-0 e dunque è in vantaggio nel girone per la differenza reti, e con un pareggio stasera potrebbe fare un passo forse determinante e definitivo verso gli ottavi. Staremo a vedere quello che succederà sul terreno di gioco del RheinEnergie Stadion, aspettando che la diretta di Belgio Romania cominci facciamo qualche rapida considerazione sulle potenziali scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ROMANIA

Vista la sconfitta all’esordio, nella diretta Belgio Romania Tedesco potrebbe già cambiare qualcosa: in difesa per esempio si prepara a tornare Witsel che giocherebbe in coppia con uno tra Theate e Faes, in porta confermato Casteels e così potrebbe essere per Castagne mentre a sinistra De Cuyper può essere titolare. In mezzo al campo serve fosforo, dunque sarà il momento di Tielemans al fianco di uno dei due mediani Orel Mangala e Amadou Onana; possibilità anche per Vranckx a dire il vero, poi davanti confermati De Bruyne e Doku ma ecco De Ketelaere che insidia Trossard, con Romelu Lukaku da centravanti.

Non cambia naturalmente Iordanescu, il suo 4-3-3 dovrebbe essere identico a quello che ha schiantato l’Ucraina: Nita tra i pali, Dragusin e Burca a fare i centrali con i due terzini che saranno invece Ratiu a destra e Bancu a sinistra, in mezzo al campo ancora una volta agiscono i due Marin, Razvan in regia e Marius spostato sulla mezzala, naturalmente con Stanciu che fa l’interno di inserimento a supporto di un tridente offensivo nel quale Dragus sarà ancora una volta il riferimento per tutti come prima punta, a destra avremo Dennis Man e sull’altro versante di questo reparto ci sarà Florentin Coman.

BELGIO ROMANIA: QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha previsto le sue quote per un pronostico sulla diretta di Belgio Romania, in cui i Diavoli Rossi sono nettamente favoriti: infatti il segno 1 per la vittoria del Belgio porta in dote una somma che corrisponde a 1,47 volte quello che avrete investito sul match degli Europei 2024, per contro il successo della Romania regolato dal segno 2 porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 6,75 volte la vostra giocata. Il segno X, sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio, ha un valore che equivale a 4,50 volte l’importo che avrete messo sul piatto.











