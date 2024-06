Diretta Belgio Slovacchia/ Streaming video Rai 2: si svelano anche i Diavoli (Europei 2024, 17 giugno)

DIRETTA BELGIO SLOVACCHIA: FINALMENTE I DIAVOLI ROSSI!

C’è sicuramente attesa per la diretta di Belgio Slovacchia che, alle ore 18:00 di lunedì 17 giugno presso il Waldstadion di Francoforte, si gioca per il gruppo E degli Europei 2024: è arrivato anche l’esordio di queste due nazionali, che osserveremo da vicino anche perché i due CT sono italiani, anche se Domenico Tedesco ha preso la cittadinanza tedesca. Lui ha preso il posto di Roberto Martinez sulla panchina del Belgio e, a differenza del predecessore, vuole arrivare in fondo a un grande torneo, facendo meglio di una generazione d’oro che ha sostanzialmente deluso le aspettative.

La Slovacchia è sempre guidata da Francesco Calzona, che ha vissuto una strana metà stagione come allenatore del Napoli: si sapeva che il suo periodo partenopeo sarebbe durato poco, ha cercato senza riuscirci di salvare il salvabile e ora torna in una dimensione che ben conosce, con gli ottavi degli Europei 2024 come potenziale obiettivo per la sua nazionale. Vedremo allora cosa succederà in campo nella diretta di Belgio Slovacchia, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo studiare le scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni di questa intrigante sfida di Francoforte.

COME VEDERE LA DIRETTA DI BELGIO SLOVACCHIA IN STREAMING VIDEO TV

Avremo una trasmissione in chiaro per la diretta tv di Belgio Slovacchia: questa partita degli Europei 2024 viene infatti garantita dalla televisione di stato e precisamente su Rai Due, quindi la potrete seguire anche in mobilità sul sito di Rai Play o attivando la relativa app. Rimane invariato per gli abbonati l’appuntamento sulla televisione satellitare: qui i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (numeri 201 e 202 del vostro decoder) con la possibilità di assistere al match in diretta streaming video di Belgio Slovacchia, senza costi aggiuntivi, sui vostri dispositivi mobili grazie all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI BELGIO SLOVACCHIA

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO SLOVACCHIA

Tegola per Tedesco che perde Meunier sicuramente per la diretta Belgio Slovacchia, e forse anche oltre: già senza Tielemans e Vertonghen, dovrebbe piazzare De Cuyper a sinistra confermando Castagne a destra, poi due centrali che sarebbero Faes (ma occhio a Vranckx) e Witsel a protezione del portiere Casteels, con Amadou Onana e Orel Mangala che formeranno il tandem centrale a protezione di una straordinaria linea di trequarti, nella quale De Bruyne sarà supportato dagli esterni Trossard e Doku, in vantaggio su Ferreira Carrasco, con Romelu Luaku naturalmente da centravanti.

Nel 4-3-3 di Calzona Skriniar e Vavro proteggono Dubravka in difesa, con Pekarik e Hancko da terzini; Lobotka sicuro playmaker in mezzo al campo, le due mezzali Duda e Kucka rischiano sulla pressione di Hrosovsky e Benes così come nel tridente offensivo le alternative potrebbero diventare titolari, e anche qui parliamo di due calciatori conosciuti nel nostro Paese perché sono Suslov e Tupta. Per il momento comunque a essere favoriti per le corsie esterne sono Haraslin a destra e Schranz a sinistra, così come Bozenik dovrebbe vincere il ballottaggio con Strelec per la prima punta.

BELGIO SLOVACCHIA: PRONOSTICO E QUOTE

Possiamo notare che nel pronostico emesso dall’agenzia Snai per la diretta di Belgio Slovacchia i Diavoli Rossi sono nettamente favoriti: il segno 1 su cui puntare per la loro vittoria porta in dote una vincita che ammonta a 1,48 volte quanto messo sul piatto, abbiamo già un valore corrispondente a 4,50 volte la posta in palio per il pareggio, regolato dal segno X, e infine il segno 2 che identifica il successo della Slovacchia vi farebbe guadagnare un valore equivalente a 6,75 volte la vostra giocata.

