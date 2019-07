Diretta Belgio Slovenia/ Streaming video e tv: sfida equilibrata (Europei basket)

Belgio Slovenia, in diretta dalla Belgrade Riga di Belgrado, capitale della Serbia, si gioca alle ore 18.00 italiane di questo pomeriggio martedì 2 luglio per gli ottavi di finale degli Europei di basket femminile 2019. Più che di ottavi, ad essere precisi, si dovrebbe parlare di spareggi playoff per l’accesso ai quarti: la formula degli Europei infatti prevedeva che la prima di ogni girone della prima fase accedesse direttamente ai quarti, seconde e terze disputano questo spareggio mentre le quarte sono state eliminate. Belgio Slovenia dunque mette di fronte le seconde nel girone D e le terze nel girone C che era quello che comprendeva anche l’Italia. Le azzurre battendo la Slovenia l’hanno relegata in terza posizione, ma tutto sommato sfidare il Belgio piuttosto che la Russia non è detto che sia peggio. Di conseguenza, oggi pomeriggio ci attende una sfida che potrebbe essere bene equilibrata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Slovenia sarà garantita su Sky Sport Arena, il canale numero 204 della televisione satellitare che detiene i diritti per trasmettere gli Europei di basket femminile 2019. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà garantita ai soli abbonati Sky, naturalmente tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA BELGIO SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Belgio Slovenia, dobbiamo dire che nella prima fase entrambe le squadre hanno ottenuto una sola vittoria a fronte di due sconfitte, anche se le belghe hanno ottenuto il secondo posto grazie a una classifica avulsa a tre che le ha premiate rispetto a Russia e soprattutto Bielorussia, per la quale l’avventura europea è già terminata. La Slovenia invece come abbiamo visto ha terminato al terzo posto nel girone dell’Italia e deve ringraziare la vittoria contro la Turchia, che ha consegnato alle slovene la qualificazione per questo turno intermedio di spareggio per entrare fra le prime otto squadre d’Europa a discapito proprio della Turchia, già con una giornata d’anticipo.



