Diretta Italia Slovenia/ Streaming video tv: per il secondo posto (Europei basket)

Italia Slovenia, in diretta dallo Sportski Centar Cair di Nis, si gioca alle ore 18.30 di domenica 30 giugno: terzo appuntamento per queste due nazionali agli Europei di basket femminile 2019, nel gruppo C l’Italia chiude il suo cammino in questa prima fase particolarmente delicata, che ha visto però le azzurre partire col piede giusto nell’avventura continentale, grazie alla vittoria contro la Turchia, anche se poi è arrivata la sconfitta contro l’Ungheria. La Slovenia ha invece esordito perdendo di stretta misura contro le magiare, ma poi ha vinto contro la Turchia nella seconda giornata. Di conseguenza, Italia Slovenia è uno spareggio: chi vince arriva secondo, chi perde sarà terzo, si deciderà il destino negli ottavi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Slovenia, come tutte le partite della nostra nazionale agli Europei di basket femminile 2019, è in esclusiva sul satellite: i canali sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), e tutti gli abbonati al bouquet potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, per seguire la sfida su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’attivazione dell’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

L’Italia si è avvicinata all’appuntamento degli Europei in maniera altalenante, soprattutto la doppia sconfitta in amichevole contro il Belgio prima dell’inizio delle gare ufficiali ha procurato qualche preoccupazione alle azzurre, che contro la Turchia però hanno dimostrato di saper gestire al meglio il gioco difensivo portando a segno giocatrici con medie importanti, 16 punti per la Sottana e 13 per la Zandalasini. Dall’altra parte la Slovenia nelle 6 precedenti partite all’inizio dell’Europeo aveva ottenuto 5 vittorie e una sola sconfitta contro la Slovacchia nel test del 15 giugno scorso. La Oblak all’esordio contro l’Ungheria è riuscita a realizzare a livello personale 21 punti, ma al contrario dell’Italia, la difesa slovena ha fatto acqua da tutte le parti e questo ha complicato molto il cammino nella partita. Da segnalare soprattutto il crollo nell’ultimo quarto, che potrebbe evidenziare uno stato di forma non ottimale per le slovene.



