Diretta Scarlets Benetton/ Streaming video tv: sarà riscatto per i Leoni?

DIRETTA SCARLETS BENETTON: OCCASIONE GHIOTTA PER I LEONI

Scarlets Benetton, in diretta dal Parc Y Scarlets di Llanelli, è la partita di rugby in programma oggi, venerdi 22 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.35. Siamo giunti ormai al quinto turno della United Rugby Championship, magnifico torneo che riunisce i miglior club di Galles, Italia, Irlanda, Sudafrica e Scozia, che giusto questa sera ci regalerà nuove emozioni con la diretta tra Scarlets e Benetton, match molto importante per la franchigia italiana.

La formazione di Bortolami dopo il KO su misura occorso contro gli Ospreys è pronta a tornare in campo per ottenere vendetta contro un’altra formazione gallese: sulla carta i dragoni rossi non paiono avversario insormontabile e sarebbe ben utile per i Leoni chiudere con successo questa prima parte del torneo, prima della sosta per le nazionali. Gli Scarlets pur non cederanno senza combattere questa sera, specie tra le mura di casa: la squadra di Mooar sa come far soffrire gli avversari.

DIRETTA SCARLETS BENETTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scarlets Benetton, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa su Mediaset 20, il canale che fa parte del pacchetto Mediaset – ovviamente – e che dunque è a disposizione in chiaro sul digitale terrestre. Ricordiamo poi che le partite dello United Rugby Championship saranno garantite anche in diretta streaming video, sempre dalla stessa emittente: in questo caso però bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al broadcaster Infinity.

DIRETTA SCARLETS BENETTON: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Scarlets e Benetton, per il quinto turno dello United Rugby Championship, pure tocca ora dare un maggio contesto all’incontro che ci attende questa sera. Com abbiamo detto, per i leoni oggi vincere sarebbe davvero importante, specie in vista dello stop per la finestra autunnale delle nazionali. La squadra trevigiana, dopo un buon avvio contro Stormers ed Edimburgo è caduta in fallo contro la capolista del campionato, l’Ulster, e pure solo pochi giorni fa è stata sconfitta, sia pure col risultato di 29-26 contro Ospreys.

Per la squadra di Bortolami, due KO che possono starci nell’economia dell’intero campionato Top14 ma che devono essere subito messi alle spalle per non perdere troppo terreno anche nella classifica generale. E l’occasione giusta potrebbe essere questa sera contro lo Scarlets: i gallesi non sono tra i big del torneo ad ora e su 4 incontri disputati pure hanno messo da parte appena una vittoria, rimediata nel secondo turno coi Lions. Sulla carta dunque i dragoni non fanno troppa paura: servirà comunque la massima concentrazione da parte dei Leoni veneti.



