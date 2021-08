Diretta Benevento Alessandria/ Streaming video DAZN: incrocio intrigante (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO ALESSANDRIA: MATCH QUASI INEDITO

Benevento Alessandria è in diretta alle ore 20:30 di domenica 22 agosto, presso lo stadio Vigorito: le due squadre si affrontano nella prima giornata del campionato di Serie B 2021-2022. Fino a pochi mesi fa c’erano due categorie di distanza: poi il Benevento è incredibilmente crollato nel girone di ritorno retrocedendo in maniera dolorosa, dopo una sola stagione in massima serie, e ha anche incrinato i rapporti con Filippo Inzaghi che infatti, trasferitosi poi al Brescia, ha lasciato libera la panchina a favore di Fabio Caserta, reduce dalla promozione con il Perugia (dopo aver timbrato quella con la Juve Stabia).

Diretta/ Ternana Brescia (risultato 0-0) streaming video DAZN: ufficiali, via!

Confermato ovviamente Moreno Longo all’Alessandria: finalmente i grigi, dopo i tentativi falliti (soprattutto quello del 2017), sono tornati in Serie B passando dai playoff e i rigori contro il Padova, e adesso vogliono rimanervi il più a lungo possibile sapendo comunque che il compito sarà tutt’altro che semplice. Vedremo intanto come andrà questo esordio per le due squadre; aspettando che la diretta di Benevento Alessandria prenda il via, proviamo a valutare le scelte degli allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: al via i primi incontri!

DIRETTA BENEVENTO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Alessandria è su DAZN: anche per questa stagione, e per i prossimi tre anni, il campionato di Serie B sarà appannaggio del portale arrivato in Italia nel 2015. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che le gare saranno fornite anche dalla televisione satellitare di Sky, e in particolare questa sarà visibile agli abbonati sul canale Sky Sport 253 – servirà un abbonamento al Pacchetto Calcio – con possibilità di streaming tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA/ Reggina Monza (risultato 0-0) video streaming tv: problema risolto, si gioca

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ALESSANDRIA

Sarà 4-2-3-1 per Caserta in Benevento Alessandria: rispetto alla vittoria in Coppa Italia cambierà qualcosa, anche in difesa dove Vogliacco può affiancare Glik a protezione di Paleari, con Gaetano Letizia e Foulon destinati agli esterni. In mezzo al campo Calò può essere confermato in coppia con Ionita, mentre Kragl ed Elia si giocano le maglie sulla trequarti con Roberto Insigne, Sau e Improta, a conferma dell’ampiezza della rosa offensiva per i sanniti; a proposito, Moncini potrebbe sfilare a Di Serio il posto da centravanti. Nell’Alessandria, schierata con il 3-4-3, Pisseri è in vantaggio su Crisanto per la porta mentre Simone Benedetti, espulso in Coppa Italia, rischia sull’attacco di Blondett che potrebbe guidare la difesa con Mora e Parodi ai suoi lati; Mustacchio e Beghetto dovrebbero giocare laterali di centrocampo, Giorno e Matteo Di Gennaro insidiano Abou Ba e Casarini per la zona mediana. In attacco invece avremo Chiarello e Arrighini come esterni, con Orlando prima alternativa; Corazza ed Eusepi si giocano il posto da prima punta, occhio però anche a Kolaj.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico per Benevento Alessandria, e dunque andiamo a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker per la partita di Serie B. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,65 volte la puntata; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,60 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, per il successo degli ospiti, la vostra vincita ammonterebbe a 5,50 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA