Diretta Benevento Ascoli/ Streaming video DAZN: stregoni sempre favoriti (Serie B)

Benevento Ascoli, diretta dal signor Ayroldi, è la partita in programma oggi, domenica 29 dicembre 2019 tra le mura del Cito Vigorito: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00. Nella diretta tra Benevento e Ascoli, i riflettori sono puntati sugli stregoni di Inzaghi anche nella 19^ e ultima giornata del turno di andata del campionato di Serie B: la squadra giallorossa è pronta a chiudere una prima parte di stagione davvero eccezionale e certo vorrà farlo con il pieno successo questa sera. Vittima scarificale in questo turno sarà quindi l’Ascoli di Mister Zanetti, che benché approcci a tale trasferta vantando il quinto piazzamento e una pesante vittoria ottenuta sul Pisa nel Boxing day della Serie B, certo ha poche chance di mettere in scacco i giallorossi. Ricordiamo infatti bene che il pronostico non può che essere per il Benevento, che da tempo si è confermato come campione d’Inverno per questa stagione 2019-2020. Nel caso a ricordarcelo anche oggi sono i ben 12 punti di vantaggio che il club di Inzaghi ha alle spalle in classifica, occupando il primo posto ovviamente anche dopo il successo ottenuto su Chievo pochi giorni fa.

La diretta tv di Benevento Ascoli non sarà trasmessa sui nostri canali, ad eccezione forse di Dazn 1 che, grazie alla sinergia con Sky, permette agli abbonati delle due emittenti di assistere alla sfida sul canale 209 del decoder satellitare. Naturalmente i clienti Dazn potranno gustarsi la partita di Serie B anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video, oppure installando direttamente l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Visto il calendario affollato prima della sosta per le festività invernali, non è irreale che entrambi i tecnici opteranno per qualche modifica nelle probabili formazioni per la diretta Benevento Ascoli di questa sera. Pure certo Inzaghi non farà a meno del classico albero di natale 4-3-2-1, dove Coda ma anche Kragl e Sau potrebbero fare un doppio sforzo per chiudere alla grande la prima parte della stagione. Sarà poi confermato il tridente in mediana dei giallorossi con Viola, Hetemaj e Schiattarella, mentre nel reparto in difesa cercano spazio Tuia e Volta, di fronte al solito Montipò. Piccoli cambiamenti li osserveremo anche nell’11 dell’Ascoli, dove Zanetti di certo dovrà fare a meno di Ninkovic, ancora fuori per decisione della giudice sportivo e che rivedremo solo nel secondo turno del 2020. Saranno però sempre Ardemagni e Scamacca i titolari in difesa, e certo non mancherà Leali tra i pali, come pure il trittico sulla mediana con Cavion (fresco di gol), Petrucci e Piccinocchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Come detto prima, alla vigilia della diretta tra Benevento e Ascoli, certo non possiamo non dare agli stregoni il favore del pronostico. Pure il portale di scommesse snai nella classica 1×2, concede al Benevento per la vittoria la quotazione di 1,5, contro il più elevato 6,25 fissato per la vittoria dell’Ascoli: il pareggio vale la quota di 3,80.



