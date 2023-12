Diretta/ Benevento Avellino (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie C, 10 dicembre 2023)

DIRETTA BENEVENTO AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Benevento Avellino presenta uno degli scontri più importanti all’interno di questo 17esimo turno di serie C girone C. Le due squadre si schierano in classifica rispettivamente al quarto e sesto posto con 29 e 27 punti. Casa che tra le mura amiche hanno raccolto 17 dei 29 punti totali. L’aspetto più preoccupante per i giallorossi è quello offensivo con 17 reti realizzate in campionato. Va decisamente meglio in fase difensiva con 15 reti subite risultando essere la sesta difesa meno battuta di questo campionato.

Dall’altra parte del campo scende la formazione dei lupi che di gol ne subiti tre in meno risultando ad oggi la seconda migliore difesa dell’intero campionato, alla pari del Catania e sotto solamente alla capolista Juve Stabia. L’andamento in trasferta degli irpini li vede aver raccolto 12 punti dei 27 totali. In tema marcatori da attenzionare la prestazione di Gabriele Gori, attaccante in maglia verde che ha già raccolto ben sette volte la palla dietro la linea di porta. Segue con cinque reti Lorenzo Sgarbi. La sfida di oggi è fondamentale per le sorti della classifica in quanto tre punti potrebbero cambiare gli equilibri della stessa. (Marco Genduso)

BENEVENTO AVELLINO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Benevento Avellino sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Benevento Avellino sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

BENEVENTO AVELLINO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Benevento Avellino è decisamente una delle più importanti di questa 17esima giornata di campionato. Le due squadre non si affrontano ormai dal 2017 è in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi presenteremo il bilancio di questa importante sfida che ha visto le due squadre scendere in campo in ben 19 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti dei giallorossi che hanno ottenuto sette vittorie contro le quattro degli irpini. Le restanti otto partite sono terminate con il risultato di pareggio. La prima volta che le squadre si sono trovate l’una contro l’altra risulta essere l’1 gennaio 1961 quando ci sono accontentate di un pareggio.

Tale sfida segnalare c’è sicuramente quella giocata il 21 settembre 2012 terminata con la vittoria in trasferta dei lupi grazie i gol di De Angelis e Castaldo, quest’ultimo su calcio di rigore. Per il Benevento rete firmata da Pedrelli dopo il cartellino rosso estratto a Signorini. Un’altra sfida da segnalare è sicuramente quello giocata il 10 dicembre 2016 con il pareggio con il risultato di 1-1 con le reti di Verde e Cisse, rispettivamente di Avellino e Benevento. Ultima gara giocato a casa tra le due formazioni risulta essere quella del 1 maggio 2017 terminata con il risultato di 2-1 in favore del Benevento. Ad andare in rete Ceravolo e Falco. (Marco Genduso)

BENEVENTO AVELLINO, ATTESA AL VIGORITO

La diretta Benevento Avellino, in programma domenica 10 dicembre alle ore 18:30, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone C. I giallorossi sono reduci da due sconfitte nelle ultime tre parti avendo perso contro Monopoli e Juve Stabia, intervallate dal successo in casa contro il Monterosi Tuscia. Attualmente le Streghe sono a 29 punti, messi a referto in 16 partite di campionato, a 6 lunghezze dalla Juve Stabia prima in classifica.

L’Avellino non perde dal 26 novembre nel 2-0 subito in trasferta contro il Picerno. I biancoverdi hanno però rialzato la china tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre avendo vinto contro la capolista Juve Stabia e pareggiato con la Turris. L’Avellino è a soli due punti dal Benevento e in caso di vittoria in questo turno supererebbe proprio i giallorossi avvicinando alla testa della classifica.

BENEVENTO AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Benevento Avellino vedranno la squadra di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Paleari, retroguardia composta da El Kaouakibi, Capellini e Berra a chiudere il reparto. Agiranno da esterni Improta e Bendetti con Karic, Talia e Agazzi a centrocampo. In attacco Bolsius e Ferrante.

Risponde l’Avellino con lo stesso identico modulo ovvero 3-5-2. Tra i pali Ghidotti, difesa formata da Cionek, Rigione e Mule. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Lores, Palmeiro e Armellino con Cancellotti e Ricciardi ai lati. Le due punte saranno Marconi e Patierno.

BENEVENTO AVELLINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Benevento Avellino danno per favorita la squadra di casa a 2.24. Secondo Sisal, il pareggio è dato a 3.10 mentre il 2 fisso a 3.25.

L’Over 2.5 è quotato a 2.25, molto più dell’Under con la stessa soglia che invece è offerto a 1.55. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.91 e 1.78.











