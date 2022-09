DIRETTA/ Benevento Cagliari streaming video tv: Forte vs Lapadula (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO CAGLIARI: PARTITA DA SERIE A!

Benevento Cagliari, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie B. Una gara di alto profilo tra due candidate alla promozione in Serie A: dopo un avvio di campionato sottotono, i sanniti hanno ritrovato continuità, mentre i sardi cercano la prima vittoria fuori casa.

Benevento e Cagliari condividono il sesto posto insieme al Cosenza: entrambe le squadre hanno raccolto sin qui due vittorie, un pareggio e una sconfitta. I giallorossi nell’ultimo turno hanno superato per 0-2 il Venezia, reti siglate da La Gumina e Koutsoupias, mentre i rossoblu si sono imposti per 1-0 sul Modena, gol decisivo di Rog su assist di Nandez.

DIRETTA BENEVENTO CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Benevento Cagliari sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Benevento Cagliari, come per tutte le altre sfide di Serie B, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CAGLIARI

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Benevento Cagliari. Diversi nodi da sciogliere per Caserta e per Liverani, partiamo dalla formazione giallorossa, schierata con il 3-5-2. In porta Paleari, linea a tre formata da Capellani, Glik e Veseli. Sulle corsie esterne spazio a Improta e Foulon, con Karic, Acampora e Tello in mezzo al campo. In attacco, La Gumina al fianco di Forte. Passiamo adesso alla compagine sarda, schierata con il 4-3-3: Radunovic in porta, linea a quattro composta da Zappa, Goldaniga, Altare e IObert. Makoumbou in cabina di regia, con Viola e Rog mezzali. In attacco, Nandez e Mancosu a supporto di Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si prospetta una gara molto combattuta, questo il giudizio dei bookmakers. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Benevento Cagliari e prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet: la vittoria del Benevento è data a 2,60, il pareggio è dato a 3,20, mentre la vittoria del Cagliari è data a 2,75. Non si prevede una sfida ricca di reti: l’Under 2,5 è quotato 1,65, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,10. Più equilibrate invece le stime di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,87.











