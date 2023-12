DIRETTA/ Benevento Catania video streaming tv: precedenti in equilibrio (Serie C, oggi 23 dicembre 2023)

DIRETTA BENEVENTO CATANIA: TESTA A TESTA

Benevento Catania è la diretta di oggi, è un capitolo ricco di storia calcistica, con 13 precedenti che spaziano tra Serie C, C1, C2 e Coppa Italia. In terra campana, il bilancio complessivo tra giallorossi e rossazzurri è sorprendentemente equilibrato, registrando quattro vittorie per il Catania, tre per il Benevento e sei pareggi. I numeri riflettono una rivalità accesa e competizioni spesso risolte con equità. Se concentrati sulle sfide in terza serie (C e C1), il confronto vede una vittoria per il Benevento, due per il Catania e cinque pareggi.

L’ultimo precedente tra le due squadre in terza serie si è concluso con una vittoria giallorossa per 1-0, grazie a un calcio di rigore trasformato da Manni negli ultimi minuti del match. Questa vittoria ha sancito la permanenza del Benevento e la promozione del Catania in Serie B al termine della stagione 2001-02. Altri momenti salienti includono la vittoria del Benevento nel campionato di Serie C2 del 1997-98 con un secco 2-0, e il successo campano nella Coppa Italia 1984-85 con un gol di Laurenti. Questi incontri storici contribuiscono ad alimentare l’entusiasmo dei tifosi, rendendo ogni sfida tra Benevento e Catania un’occasione unica di rivalità e competizione. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BENEVENTO CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Catania sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Catania in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MATCH DI CARTELLO

Benevento Catania, in diretta naturalmente dallo stadio Ciro Vigorito della città campana alle ore 18.30 di questa sera, sabato 23 dicembre 2023, sarà certamente uno dei piatti forti per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C, l’ultimo turno prima del Natale. Il girone d’andata termina dunque con l’affascinante diretta di Benevento Catania, i padroni di casa campani finora hanno raccolto 30 punti, un bottino molto buono ma che non dovrebbe bastare per lottare per la promozione diretta. Serve dunque un ultimo salto di qualità: il Benevento arriva da un buon pareggio a Latina, ma per sognare in grande bisogna arrivare a Natale con un successo.

Per gli ospiti del Catania tuttavia la situazione è più delicata. Lunedì sera era arrivata la sconfitta casalinga contro il Sorrento, un passo falso decisamente doloroso per i siciliani, che sono così rimasti fermi a quota 22 punti, in una posizione che al momento sarebbe a metà strada fra playoff e playout. Basta poco per rilanciarsi, ma anche per trovarsi davvero nei guai, quindi oggi per il Catania sarebbe fondamentale fare risultato, anche se riuscirci a Benevento ovviamente non sarà facile. I temi sono molto interessanti, ma quali verdetti ci darà la diretta di Benevento Catania?

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CATANIA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Benevento Catania. Matteo Andreoletti deve fare i conti con la squalifica di Berra e dovrebbe schierare i padroni di casa del Benevento secondo il modulo 3-5-2 con El Kaouakibi, Capellini e Benedetti nella difesa a tre davanti a Paleari; nel folto centrocampo a cinque i titolari potrebbero invece essere Importa, Talia, Agazzi, Karic e Masciangelo da destra a sinistra; infine, il tandem d’attacco del Benevento potrebbe prevedere Ferrante e Marotta in campo dal primo minuto.

Gli ospiti del Catania dovrebbero rispondere con un modulo 4-2-3-1, nel quale mister Cristiano Lucarelli potrebbe schierare il portiere Bethers e davanti a lui la difesa a quattro formata da Rapisarda, Curado, Lorenzini e Castellini; ecco poi Zammarini e Quaini che dovrebbero formare la coppia nel cuore della mediana; infine, il Catania dovrebbe proporre sulla trequarti Chiricò, Rocca e Marsura da destra a sinistra, alle spalle del centravanti De Luca.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Benevento Catania. Secondo l’agenzia Bwin i padroni di casa sono certamente favoriti: il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 2,95 già per il pareggio e quindi naturalmente per il segno X, mentre un colpaccio esterno del Catania varrebbe 3,20 volte la posta in palio sul segno 2.

