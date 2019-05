Diretta Benevento Cittadella/ Streaming video DAZN: le quote (playoff Serie B)

Benevento Cittadella, in diretta sabato 25 maggio 2019 alle ore 21.00, sarà la sfida valevole come match di ritorno della semifinale play off di Serie B. Già forte del miglior piazzamento in classifica, il Benevento arriva all’appuntamento dopo la vittoria per 1-2 di martedì scorso allo stadio Tombolato nel match d’andata. I gol di Roberto Insigne e di Coda hanno ribaltato il vantaggio di Proia ed ora avvicinano alla finalissima per tornare in Serie A dopo una sola stagione i sanniti. I veneti dovranno trovare una vittoria con due gol di scarto allo stadio Vigorito per non subire la seconda eliminazione consecutiva ai play off dopo quella subita per mano del Frosinone nella passata stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Benevento Cittadella non si potrà seguire in diretta tv ma sarà in esclusiva per tutti gli abbonati DAZN, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CITTADELLA

Le probabili formazioni di Benevento Cittadella, attese al Ciro Vigorito I sanniti allenati da Bucchi schiereranno un 4-3-1-2 con Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Federico Ricci; Coda, Roberto Insigne. Risponderanno i veneti allenati da Venturato schiereranno un 4-3-1-2 con Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Pasa, Branca, Iori; Schenetti; Moncini, Finotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Benevento favorito per la conquista della vittoria sul Cittadella. Vittoria in casa quotata 2.10 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.10 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.50 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 1.85 e 1.95.



