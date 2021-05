Diretta Benevento Crotone/ Streaming video tv: Inzaghi sogna la salvezza

DIRETTA BENEVENTO CROTONE: MATCH DELICATO PER GLI STREGONI

Benevento Crotone, diretta dall’arbitro Giacomelli, è la partita in programma oggi, domenica 16 maggio 2021 tra le mura dello stadio Vigorito, valida nella 37^ giornata della Serie A: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Sfida che profuma già di cadetteria o quasi, quella che ci farà compagnia in questo pomeriggio, dedicato al penultimo turno del primo campionato italiano.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ L'occasione del Benevento, diretta gol live score

Dopo tutto gli squali, nonostante il successo ottenuto solo in settimana contro il Verona, già da diversi giorni sono sicuri di venir retrocessi in Serie B: e agli stregoni purtroppo non manca molto per unirsi a loro. Con i 4 KO di fila appena maturati (di cui l’ultimo è il 2-0 subito contro l’Atalanta), la squadra di Inzaghi è scivolata alla 18^ posizione della classifica e con solo 31 punti a bilancio, davvero rischia grosso. Pure ancora la matematica non condanna i giallorossi e quest’oggi il Benevento ha l’obbligo di credere nel miracolo: chissà però che cosa dirà il campo.

Diretta/ Udinese Sampdoria (Serie A) streaming video DAZN. Per migliorare

DIRETTA BENEVENTO CROTONE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Crotone verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: la partita dunque sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento che dovranno accedere al loro decoder, o in alternativa potranno seguire questo match con il servizio di diretta streaming video. Il quale non comporta costi aggiuntivi, e potrà essere attivato inserendo i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone così da utilizzare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CROTONE

Per le probabili formazioni della diretta tra Benevento e Crotone, ecco che oggi Mister Inzaghi dovrà sicuramente fare i conti con qualche assenza di troppo, in primis quella dello squalificato Caldirola: attenzione pure a Foulon, Moncini e Sau, che pure rimangono fermi in infermeria. Fissato il 3-5-2 di partenza, ecco che avremo ancora Barba, Glik e Tuia in difesa, posto davanti a Montipò, mentre a centrocampo sarà posto per Hetemaj, Schiattarella e Ionita, con Letizia e Depaoli che invece completeranno lo schieramento sull’esterno (ma Improta scalpita in panchina). In attacco rimane irrinunciabile un bomber come Lapadula: al suo fianco sarà posto per uno tra Caprari e Insigne.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini

Spazio invece al 3-4-1-2 per Cosmi e il suo Crotone, che pure nella 37^ giornata di Serie A sarà privo solo dell’acciaccato Reca. Ecco che allora sarà spazio per Magallan, Golemic e Djidji nella difesa rossoblu, mentre toccherà a Benali e Cigarini occupare il centro della mediana: Pereira e Molina dovrebbero essere i favoriti del tecnico per completare lo schieramento. In avanti non possono mancare Simy e Ounas, che hanno ben fatto nell’ultimo turno col Verona: Junior Messias si collocherà sulla linea della trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 37^ giornata della Serie A, ecco che consegniamo ai giallorossi il favore del pronostico: le quote del portale Snai poi ci danno ragione. Per l’1×2 dello scontro, vediamo infatti che il successo del Benevento è stato valutato a 1.45, mentre per la vittoria del Crotone vi è la quota di 6.00: il pareggio vale 4.75 la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA