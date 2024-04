DIRETTA/ Benevento Juve Stabia video streaming tv: tanti pareggi negli ultimi anni (Serie C, 8 aprile 2024)

DIRETTA BENEVENTO JUVE STABIA, I NUMERI DEI PRECEDENTI

Scoprire cosa ci dicono i precedenti potrebbe essere un buon modo per introdurci alla diretta di Benevento Juve Stabia, derby di altissima classifica per il girone C di Serie C. Gli ultimi dieci confronti sono stati disputati tutti dal mese di maggio 2011 in poi, il bilancio è spesso nel segno dell’equilibrio perché si contano ben cinque pareggi (curiosamente tutti per 1-1), ai quali si aggiungono due vittorie per la Juve Stabia e tre per il Benevento, tutte con il minimo scarto per mantenere una quasi perfetta parità, anche se naturalmente i giallorossi possono vantare un successo in più.

Dopo tre stagioni d’assenza, la partita è tornata in questo campionato 2023-2024, naturalmente per il girone C della Serie C, spendiamo allora qualche parola in più per la partita d’andata giocata domenica 3 dicembre scorso allo stadio Romeo Menti, dove i padroni di casa della Juve Stabia vinsero per 1-0 il derby di lusso contro i cugini campani grazie al decisivo gol di Marco Bellich dopo soli tredici minuti di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BENEVENTO JUVE STABIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Benevento Juve Stabia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Benevento Juve Stabia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SFIDA AD ALTA CLASSIFICA

La diretta Benevento Juve Stabia, in programma lunedì 8 aprile alle ore 20:30, racconta della 35esima giornata di Serie C Girone C. I giallorossi hanno rallentato la propria corsa ai vertici della classifica con sole due vittorie nelle ultime cinque, quelle contro Potenza e Giugliano. Sono arrivati infatti due pareggi e una sconfitta, 1-0 col Monopoli.

La Juve Stabia vuole allungare ancora al primo posto e ultimamente sta lavorando proprio verso quella direzione. L’unico passo falso è stato a Foggia, sconfitta per 2-1, ma le restanti sfide sono state tutte vinte: dal 3-1 al Latina al 4-1 al Messina, passando per il doppio 2-1 prima col Taranto e poi col Sorrento. Tra Benevento e Juve Stabia ci sono 11 punti di distacco.

BENEVENTO JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Benevento Juve Stabia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Paleari, difesa a tre con Berra, Terranova e Pastina. A centrocampo spazio a Improta, Nardi, Talia, Pinato e Simonetti mentre in attacco Starita e Ciciretti.

La Juve Stabia replica con il 4-3-1-2. Tra i pali presente Thiam, difeso qualche metro più avanti da Andreoni, Bellich, Bachini e Mignanelli. Le due mezzali saranno Romeo e Bugli con Leone nei consueti panni del regista. Mosti agirà da trequartista dietro al duo Adorante-Candellone.

BENEVENTO JUVE STABIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Benevento Juve Stabia danno favorita la squadra di casa a 2.40. Secondo bet365, il segno X vale 2.82 mentre il 2 fisso a 3.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.70 contro l’1.40 dell’Under. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente quotati a 2.15 e 1.57.

