DIRETTA/ Foggia Juve Stabia video streaming video tv: satanelli imbattuti da tre incroci (oggi 17 marzo 2024)

Avvicinandoci alla diretta di Foggia Juve Stabia possiamo dire che questa partita ha parecchi precedenti: solo in epoca recente, vale a dire dall’ottobre 2016 e dunque negli ultimi sette anni e mezzo, abbiamo 10 precedenti con un bilancio che sorride al Foggia, forte di quattro vittorie a fronte di due sconfitte, dunque con quattro pareggi. A dire il vero però quest’ultimo risultato si è verificato cinque volte: nel novembre 2022 infatti il Foggia aveva vinto a Castellammare di Stabia nel secondo turno di Coppa Italia Serie C, ma quel match della passata stagione era terminato ai rigori dopo lo 0-0 tra tempi regolamentari e supplementari.

La citazione di questo incrocio è utile anche per ricordare che il Foggia non subisce gol dalla Juve Stabia da tre partite; l’ultima rete gialloblu è nel pareggio casalingo dell’ottobre di due anni fa, nona giornata nel girone C di Serie C. Per andare a trovare l’ultima volta in cui l’attuale prima in classifica ha espugnato lo Zaccheria dobbiamo invece riferirci a una partita del marzo 2001: il campionato di terza divisione era ancora diviso in due e queste due squadre giocavano nel girone C di Serie C2, la partita si era conclusa con il risultato di 2-1 e quella era stata la seconda di tre vittorie consecutive che la Juve Stabia aveva portato a casa contro il Foggia. (agg. di Claudio Franceschini)

FOGGIA JUVE STABIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Foggia Juve Stabia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Foggia Juve Stabia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

FOGGIA JUVE STABIA, LE VESPE VOLANO

La diretta Foggia Juve Stabia, in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45, racconta della 32esima giornata di Serie C Girone C. I rossoneri hanno perso solamente una volta nelle ultime cinque vale a dire 1-0 col Benevento. Per il resto tre successi contro Brindisi, Crotone e Picerno più il recente pareggio col Sorrento.

La Juve Stabia si è messa alle spalle il ko per 2-0 di Catania mettendo a referto ben quattro successi consecutivi, a partire dall’1-0 con la Turris bissato con un’altra vittoria di misura con la Casertana. Le ultime due vittorie in ordine cronologico sono state il 3-1 in casa del Latina e infine il 2-1 col Taranto.

FOGGIA JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Juve Stabia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Perina, difesa a tre con Riccardi, Papazov e Salines. A centrocampo ci saranno Silvestro, Tascone, Odjer, Vezzoni con Schenetti trequartista dietro a Santaniello e Millico.

La Juve Stabia replica con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Thiam, retroguardia formata da Andreoni, Bellich, Bachini e Mignanelli. Meli e Buglio saranno le mezzali con Leone regista. In attacco Piscopo farà reparto con Candellone e Adorante.

FOGGIA JUVE STABIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Foggia Juve Stabia favorita la squadra ospite a 2.20. Secondo sisal, l’1 è offerto a 3.35 mentre la X a 2.90.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 2.45 contro l’1.47 dell’Under. Infine, il Gol è a 2.05 con il No Gol a 1.67.

