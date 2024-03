DIRETTA/ Benevento Monopoli video streaming tv: sarà il sedicesimo incrocio (Serie C, 23 marzo 2024)

BENEVENTO MONOPOLI: TESTA A TESTA

La diretta Benevento Monopoli raggiungerà a breve il sedicesimo testa a testa della propria storia. Nell’ultimo precedente i pugliesi hanno battuto nettamente 3-0 il Benevento, restituendo i due successi consecutivi delle Streghe per 2-1 e 3-2 rispettivamente del 2015 e 2016.

La gara è stata anche un’ambitissima semifinale playout di Serie C nella stagione 2006/2007 con il Benevento che, dopo lo 0-0 dell’andata a Monopoli, ha fatto valere il fattore casa trionfando al ritorno tra le mura amiche col risultato di 3-0. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Giugliano Benevento (risultato finale 1-2): De Sena non trova il pari (Serie C, 16 marzo 2024)

BENEVENTO MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Benevento Monopoli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Monopoli e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Video/ Benevento Messina (1-1) gol e highlights: i sanniti frenano! (Serie C girone C, 10 marzo 2024)

LA PRESENTAZIONE

Benevento Monopoli, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Il Benevento sta attraversando alti e bassi in questa stagione, attualmente occupa il secondo posto nel Girone C di Serie C, con soli 6 punti di distanza dalla capolista Juve Stabia. Tuttavia, la squadra di mister Autieri sta dimostrando un’ottima forma nel girone di ritorno. La vittoria per 1-2 ottenuta sul campo del Giugliano e la contemporanea sconfitta della capolista hanno ridotto il divario a -6 punti dalla promozione diretta. Nonostante l’obiettivo rimanga ancora difficile, lo scontro diretto in casa previsto per l’8 aprile mantiene vive le speranze di promozione.

Diretta/ Audace Cerignola Monopoli (risultato finale 1-3): il derby è biancoverde!

Il Monopoli, attualmente al diciassettesimo posto nel Girone C di Serie C, ha ottenuto 30 punti dopo trentadue giornate. La squadra di mister Taurino sta cercando la salvezza diretta senza dover passare attraverso i playout e si è avvicinata all’obiettivo grazie ai 7 punti conquistati nelle ultime cinque partite. Tuttavia, il Catania, distante 9 punti, sembra essere inavvicinabile. Il pareggio per 0-0 contro la Turris nella scorsa settimana potrebbe complicare ulteriormente le cose per i biancoverdi, che hanno di fronte una sfida difficile da affrontare.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Benevento Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; Berra, Terranova, Capellini; Simonetti, Pinato, Nardi, Masciangelo; Ciano, Lanini, Ciciretti. Risponderà il Monopoli allenato da Roberto Taurino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Gelmi; Angileri, Bizzotto, Fornasier; Viteritti, Ardizzone, De Risio, Borello, Barlocco; Tommasini, Grandolfo.

BENEVENTO MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA