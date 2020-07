Diretta Benevento Livorno/ Streaming video DAZN: testa-coda in classifica (Serie B)

Benevento Livorno si gioca in diretta dallo stadio Vigorito, alle ore 21:00 di venerdì 17 luglio: siamo arrivati alla 35^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020 e questa partita rappresenta il testa-coda della classifica, senza più motivazioni da entrambe le parti. I punti che separano le squadre sono 56; il Benevento ha già ottenuto una stratosferica promozione diretta e da quel momento si è seduta inevitabilmente, Pippo Inzaghi aveva parlato del record di punti ma lo scorso lunedì la capolista ha perso sul campo del Trapani terzultimo, dando dunque l’impressione di aver staccato godendosi il traguardo raggiunto, e pensando già al prossimo campionato. Così anche il Livorno, che però è retrocesso: i labronici non sono mai stati davvero in corsa per salvarsi e il verdetto è arrivato con cinque giornate di anticipo, decisamente tante considerando che ci sono anche i playout. Nell’ultimo turno sconfitta interna contro lo Spezia; vedremo ora come andranno le cose nella diretta di Benevento Livorno, aspettando la quale possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Livorno sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN, dunque sarà tecnicamente un appuntamento in diretta streaming video per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione. In alternativa, come al solito, le partite del campionato di Serie B saranno eventualmente visibili su una smart tv, sulla quale si può attivare il servizio DAZN sfruttando un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO LIVORNO

Inzaghi potrebbe nuovamente rivoluzionare la sua squadra per Benevento Livorno, dando spazio ad altri giocatori rispetto a quelli di Trapani: in porta potrebbe dunque esserci Pier Graziano Gori, davanti a lui una linea centrale formata da Tuia e Pastina con due terzini che potrebbero essere Gentile e Rillo. A centrocampo Del Pinto a fare da metronomo e riferimento, con due interni che sarebbero Andrés Tello e Kragl che potrebbe arretrare la sua posizione, lasciando libera la corsia sinistra del tridente per il rientro di Improta. Sull’altro versante si candida Roberto Insigne, come centravanti può giocare Sau in competizione con Moncini.

Il Livorno sarà senza Coppola in difesa (espulso lunedì e squalificato), dunque si prepara Marie-Sainte a prenderne il posto affiancando Boben e Bogdan a protezione di Plizzari; a centrocampo sulle corsie potremmo vedere Trovato e Fremura in luogo di Morelli e Seck, si gioca il posto a sinistra anche Haoudi mentre in mediana cerca spazio Bellandi così come Ruggiero, da vedere chi tra Awua, Luci e Delprato lo lascerà. La coppia offensiva sarà formata da Braken e uno tra Pallecchi e Murilo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA