Diretta Benevento Monza/ Streaming video tv: Inzaghi vs Brocchi! (Coppa Italia)

Benevento Monza, diretta dall’arbitro di Martino, è il match in programma oggi domenica 11 agosto tra le mura del Ciro Vigorito: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. Si accende il secondo turno della Coppa Italia 2019-2020 e in questa domenica i riflettori sono tutti puntati sulla diretta tra Benevento e Monza, uno dei match più bollenti di questa parte del tabellone. Da una parte ecco infatti gli stregoni, impazienti di dare il via alla propria stagione in Serie B dove l’obbiettivo dichiarato è quello di raggiungere presto la promozione in prima serie. Gli auspici ci sono tutti per Inzaghi, che pure in questa estate ha disputato con valore alcune amichevoli di prestigio, come quella contro il Napoli. Non meno ambizioso il Monza: la squadra lombarda infatti ha superato agilmente l’Alessandria nel primo turno e non vede l’ora di fare una vittima eccellente.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Monza, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

DIRETTA BENEVENTO MONZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Benevento Monza, vi sono buone chance che Brocchi voglia confermare l’11 che ha davvero ben figurato solo settimana scorsa contro l’Alessandria nel primo turno del tabellone di Coppa Italia. Ecco quindi che nel 4-3-3 dovremmo vedere di nuovo Lamanna tra i pali, con il quartetto Anastasio, Scaglia, Bellusci e Lepore di fronte. Per la mediana si fanno avanti Armellino, Fossati e Chiricò, mentre toccherà al terzetto con Finotto, Brighenti e Iocolano piazzarsi in attacco. Difficile invece individuare le mosse di Inzaghi per questo primo appuntamento ufficiale della stagione: sarà il 4-3-3 il modulo di partenza. Dovremmo quindi vedere stasera Gori tra i pali con davanti Volta e Caldirola al centro, mentre saranno Maggio e Letizia ad agire ai lati. In mediana spazio per Viola in cabina di regia con Del Pinto e Tello: toccherà a Insigne, Armenteros e Coda agire in attacco da titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Benevento e Monza per il secondo turno di Coppa Italia, il portale di scommesse snai non esita a dare ai giallorossi il favore del pronostico. Nell’1×2 il successo degli stregoni è stato dato a 1,65, contro il più alto 4,50 per i lombardi: il pari è stato valutato a 3,55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA