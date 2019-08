Diretta Monza Alessandria/ Streaming video e tv: esordio per due in Coppa Italia

Monza Alessandria sarà diretta dal signor Ricci, si gioca alle ore 18:30 di domenica 4 agosto e sarà valida per il primo turno della Coppa Italia 2019-2020. Nel quadro delle tante sfide in programma, questa è sicuramente una delle più affascinanti: il Monza corre decisamente per la promozione in Serie B adesso che il progetto Berlusconi-Galliani è pienamente funzionante, con la conferma in panchina di Cristian Brocchi che ha potuto lavorare con la rosa fin dalla preparazione estiva. Dall’altra parte però c’è una squadra che nelle coppe si esalta: i grigi, ricorderete, nel 2016 avevano centrato una storica semifinale di Coppa Italia due anni più tardi era riuscita a mettere in bacheca il trofeo organizzato dalla Lega Pro. Dunque attenzione alle sorprese, anche se il fattore campo potrebbe certamente avere un’incidenza importante sull’esito della sfida; noi intanto ci mettiamo in attesa della diretta di Monza Alessandria analizzando in maniera più dettagliata quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Alessandria, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ALESSANDRIA

Per Monza Alessandria Brocchi punta naturalmente sul fidato 4-3-1-2, nel quale ci sono nuovi giocatori: in porta va Lamanna, Bellusci fa coppia centrale con Filippo Scaglia o Marconi mentre sulle corsie laterali dovremmo vedere Sampirisi e Anastasio. In mezzo la regia di Galli, Nicola Rigoni e Palazzi potrebbero essere le due mezzali che devono vincere la concorrenza di Fossati, Lora e Armellino mentre a fare il passo avanti sarà capitan D’Errico, a supporto di Andrea Brighenti e Ettore Marchi. L’Alessandria di Cristiano Scazzola potrebbe invece aprire ad un 4-3-3 con Valentini tra i pali, Fissore e Gjura a proteggerlo e due terzini come Cleur (o Sciacca) e Panizzi. Centrocampo nel quale Suljic e Castellano si dovrebbero disporre ai lati del veterano Gazzi che sarà dunque il frangiflutti centrale, nel tridente offensivo è possibile che Sartore e Rocco siano i titolari sugli esterni con il ballottaggio tra il veterano Coralli e il giovane Akammadu per il ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Monza Alessandria ci dicono che il segno 1 per la vittoria dei brianzoli vale 1,55 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 5,50 che è stato invece posto sul segno 2 per il successo dei grigi. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe ad un valore pari a 3,65 volte quello che avrete deciso di investire con questo bookmaker.



