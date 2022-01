Diretta Benevento Monza/ Streaming video tv: si riparte col recupero (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO MONZA: STROPPA IN EMERGENZA!

Benevento Monza, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito della città campana, è il recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie B che si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 13 gennaio 2022. L’appuntamento con la diretta di Benevento Monza doveva essere domenica 19 dicembre scorso, invece la partita fu rinviata per Covid e in seguito si è fermato l’intero campionato cadetto, di conseguenza ritroveremo oggi in campo campani e lombardi a distanza addirittura di un mese dall’ultima volta.

Il Benevento è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo della Ternana con il risultato di 2-0: la squadra allenata da Fabio Caserta stava vivendo un buon periodo di forma, nelle ultime cinque partite ha conseguito quattro vittorie, ma naturalmente adesso bisognerà vedere come il Benevento ripartirà dopo il lunghissimo stop. L’incognita naturalmente è la stessa pure per il Monza di Giovanni Stroppa, che nella sua ultima partita aveva vinto per 3-2 sul Frosinone e aveva una striscia di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Adesso però si ripartirà praticamente da zero: cosa ci dirà Benevento Monza?

DIRETTA BENEVENTO MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Monza sarà garantita per gli abbonati sui canali di Sky Sport, mentre sarà addirittura tripla la possibilità di seguire in diretta streaming video questo recupero di Serie B, che sarà fornito ai rispettivi abbonati tramite Sky Go, ma anche DAZN e Helbiz Live.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MONZA

Le probabili formazioni di Benevento Monza devono fatalmente fare i conti con le incognite assenze, ma proviamo comunque a fare alcune ipotesi. Per l’allenatore di casa Fabio Caserta si potrebbe disegnare un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Paleari in porta; difesa a quattro formata da Foulon, Vogliacco, Barba e Masciangelo; a centrocampo è possibile il terzetto con Ionita, Viviani e Acampora; infine il tridente d’attacco dovrebbe vedere titolari Insigne, Lapadula e Improta.

Quanto al Monza di Giovanni Stroppa, per gli ospiti lombardi ipotizziamo un modulo 3-5-2 con questi undici giocatori possibili titolari: Di Gregorio tra i pali; Donati, Marrone e Caldirola nella difesa a tre; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Pereira, Colpani, Barberis, Machin e D’Alessandro da destra a sinistra; Infine, la coppia d’attacco dei brianzoli potrebbe essere composta da Ramirez e Gytkyaer.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Benevento Monza, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Monza.

