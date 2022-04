Diretta/ Benevento Pisa streaming video tv: obiettivo promozione (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO PISA: CHE SFIDA!

Benevento Pisa in diretta sabato 2 aprile 2022 alle ore 16.15 presso lo Stadio Comunale Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie B. Il big match di questo turno è atteso da tutti, ci si gioca tanto in ottica posizione: le due squadre sono divise da sette punti, ma la formazione di Caserta deve ancora recuperare una partita. Ne vedremo delle belle…

Il Benevento è situato al sesto posto con 51 punti, frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. I giallorossi arrivano a questo appuntamento da un brutto ko: sconfitta per 2-0 contro il Frosinone. Il Pisa, invece, si trova al secondo posto con 58 punti, raccolti grazie a 16 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-0 contro il Cittadella, rete decisiva siglata dal solito Torregrossa.

DIRETTA BENEVENTO PISA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Benevento Pisa sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PISA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Benevento Pisa e iniziamo la nostra analisi dall’undici dei campani. Mister Caserta orientato a riproporre il consueto 4-4-2. Tra i pali Paleari, difesa a quattro composta da Letizia, Glik, Vogliacco e Foulon. In cabina di regia spazio ad Acampora e Ionita, mentre sulle corsie esterne agiranno Improta e Insigne. Dubbio in attacco: uno tra Moncini e Lapadula al fianco di Forte. Andiamo a conoscere il probabile undici del Pisa, con mister D’Angelo pronto a confermare in toto l’undici che ha vinto contro il Cittadella. 4-3-1-2 con Nicolas in porta, pacchetto arretrato composto da Birindelli, Leverbe, Caracciolo e Beruatto. Nagy in cabina di regia, affiancato da Siega e Marin. Sibilli trequartista alle spalle di Torregrossa e Lucca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Benevento Pisa vede leggermente avanti i padroni di casa. I principali bookmakers vedono la formazione di Caserta favorita per la vittoria: l’1 è dato a 2,35, il pareggio è dato a 2,95, mentre il 2 è dato a 3,35. Sarà una gara molto tattica, questo si riflette sulle quotazioni sul numero di gol: l’Under 2,5 è dato a 1,60, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,20. Perfettamente alla pari Gol e No Gol, entrambi a 1,85.











