Diretta Benevento Pordenone/ Streaming video tv: in cerca di continuità (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO PORDENONE: ENTRAMBE PUNTANO A DARE SEGUITO AL BUON MOMENTO

Benevento Pordenone, in diretta sabato 4 dicembre alle ore 14:00 dallo Stadio Ciro Vigorito, andrà in scena la gara valevole per la 16^ giornata del campionato di Serie B. Il Benevento è reduce da due successi consecutivi, l’ultimo conseguito sul campo del Vicenza, con il risultato di 2-3. Le ultime due uscite vincenti delle streghe, hanno posto fine al periodo negativo vissuto, infatti i campani avevano precedentemente messo in fila tre sconfitte. La squadra allenata da Fabio Caserta, è attualmente in quarta posizione con 25 punti, in piena lotta per la promozione diretta in Serie A.

Il Pordenone è reduce dalla prima vittoria in campionato, arrivata in casa con il risultato di 2-0 sull’Alessandria. Un successo che può rilanciare la formazione allenata da Bruno Tedino, la quale occupa attualmente l’ultima posizione in classifica con 7 punti, con la zona playout distante sette lunghezze. I ramarri sono infatti in ripresa dopo il periodo piuttosto negativo, nella penultima sfida infatti hanno conquistato un buon pareggio sul campo del Frosinone. L’ultimo precedente tra le due squadre risale a febbraio 2020. In quell’occasione, il Benevento si impose con il risultato di 2-1 sui ramarri.

DIRETTA BENEVENTO PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Benevento Pordenone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENEVENTO PORDENONE

Vediamo le probabili formazioni di Benevento Pordenone di Serie B. L’allenatore delle streghe, Fabio Caserta, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare del Benevento: Paleari; Letizia, Barba, Vogliacco, Viviani; Acampora, Ionita; Improta, Elia, Insigne, Lapadula.

Bruno Tedino, dovrebbe rispondere schierando il suo Pordenone con lo schema 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare friulana, la quale dovrebbe scendere in campo per affrontare il Benevento: Perisan; Zammarini, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Pasa, Pinato; Folorunsho, Butic, Cambiaghi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Benevento Pordenone di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Benevento, associata al segno 1 viene quotata 1.57. L’eventuale pareggio, con segno X viene proposto a 3.85. Appare invece difficile il successo del Pordenone, il quale abbinato al segno 2, viene presentato con una quota di 6.00.



