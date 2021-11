DIRETTA/ Benevento Reggina video streaming tv: ci sono appena 2 precedenti

DIRETTA BENEVENTO REGGINA: TESTA A TESTA

Sono appena 2 i precedenti della diretta di Benevento Reggina considerando anche la gara giocata allo Stadio Granillo di Reggio Calabria. Le due compagini si sono trovate di fronte nello stesso campionato solo nella stagione 2014/15 quando entrambe militavano in Serie C. In entrambi i casi a vincere furono le streghe in grado anche in quei due casi di rimanere a reti inviolate. All’andata in Calabria il match terminò col risultato finale di 0-2. La partita si decise già alla mezzora visto che erano arrivati i gol di Alfageme e Scognamiglio. Pronti via nella ripresa era stato espulso lo stesso Alfageme, una gara che però non era cambiata con i padroni di casa incapaci di riaprirla.

Al ritorno il match terminò col risultato di 4-0 eppure c’era stato grande equilibrio e nessun gol nella prima mezzora. Al minuto 30 la sbloccava D’Agosti con autorete di Di Lorenzo, oggi al Napoli, nella ripresa e di Mazzeo e Marotta. Si contano poi due amichevoli giocate rispettivamente nel settembre del 2020 e nel luglio dell’anno successivo ed entrambe vinte dal Benevento rispettivamente 2-1 e 3-1. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA BENEVENTO REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Benevento Reggina, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

Benevento Reggina, partita diretta dal signor Francesco Fourneau, si gioca alle ore 14:30 di sabato 27 novembre: lo stadio Vigorito ospita una partita davvero molto intrigante per la 14^ giornata di Serie B 2021-2022. Parliamo di due squadre che hanno come obiettivo minimo i playoff, e anche qualcosa in più (soprattutto i sanniti); tuttavia il Benevento arriva da tre sconfitte consecutive e in questo momento è fuori dalle prime 10 della classifica, Fabio Caserta ha bisogno di immediato riscatto ma contro le big la sua squadra ha sempre faticato a trovare il passo.

È reduce da una sconfitta anche la Reggina, che è caduta in casa contro la Cremonese nel match che avrebbe potuto regalarle il secondo posto: il passo degli amaranto rimane ottimo ma Alfredo Aglietti sa bene di poter fare un ulteriore salto di qualità. La diretta di Benevento Reggina promette ad ogni modo spettacolo, perché si tratta di due ottime squadre: vediamo a tale proposito come potrebbero essere disposte sul terreno di gioco del Vigorito, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO REGGINA

Nel 4-2-3-1 di Caserta per Benevento Reggina dovrebbe tornare titolare Lapadula, che giocherebbe come centravanti con una linea di trequartisti alle sue spalle. Qui Brignola ed Elia sperano di rubare il posto a Roberto Insigne e Improta, mentre Ionita va per la conferma; in mezzo al campo Mattia Viviani e Andrés Tello insidiano le maglie di Acampora e Calò e almeno uno di questi due potrebbe rimanere in panchina; confermata invece la difesa a protezione di Paleari, avremo Vogliacco e Federico Barba centrali con Gaetano Letizia e Foulon ad agire come terzini.

La Reggina si dispone con il 4-4-2: quindi, Bellomo e Laribi giocano come esterni di centrocampo e in mezzo ci prova soprattutto Cortinovis, che però parte indietro rispetto a Crisetig e Hetemaj. Da vedere se davanti possa esserci spazio per Ménez o Denis, dovrebbe però uscire uno tra Galabinov (6 gol in campionato) e Montalto andato a segno domenica scorsa; Thiago Cionek e Stavropoulos saranno come sempre i difensori centrali che si disporranno davanti al portiere Turati, mentre sugli esterni bassi Loiacono è in ballottaggio con Lakicevic e Liotti agirà a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre l’agenzia Snai ha proposto le sue quote su Benevento Reggina: andiamo dunque a vedere cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,10 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore corrispondente a 3,25 volte quanto messo sul piatto. Il successo degli ospiti, ipotesi identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,65 volte il valore della vostra giocata.



