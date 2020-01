Video/ Cittadella Benevento (1-2): highlights e gol, colpo dei sanniti! (Serie B)

Allo Stadio Piercesare Tombolato il Benevento supera in trasferta il Cittadella per 2 a 1. Come si vede nel video di Cittadella Benevento, nelle fasi iniziali del primo tempo nessuna delle due compagini riesce a prevalere sull’altra e le occasioni avute a disposizione si bilanciano quasi perfettamente. La partita entra nel vivo solo a partire dai primissimi istanti del secondo tempo, quando i padroni di casa del tecnico Venturato rimangono in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Adorni al 46′. Gli ospiti di mister Inzaghi hanno più spazio per poter agire ed infatti insistono fino a trovare il gol del vantaggio al 70′ grazie all’ex di giornata Moncini. Tuttavia, i giallorossi sprecano tutto quando Iori trasforma il calcio di rigore per i granata al 76′, capitalizzando il fallo fischiato a Letizia, ammonito nella circostanza, ai danni di Stanco. I sanniti non demordono ed i loro sforzi vengono premiati nel finale, precisamente all’86’, dal colpo di testa vincente messo a segno da Maggio, autore di un bel colpo di testa a sfruttare nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno Kragl. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventunesimo turno del campionato cadetto permettono al Benevento di salire a quota 50 nella classifica della Serie B mentre il Cittadella non si muove, rimanendo fermo a 30 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Benevento abbia sostanzialmente meritato di ottenere questo successo. I giallorossi del tecnico Filippo Inzaghi hanno effettuato un maggior numero di passaggi, 393 a 350, e si sono distinti in maniera particolare in zona offensiva: 6 a 1 le conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 11 a 12 quelle totali, e 0 a 4 nelle parate, senza dimenticare però nemmeno l’86 ad 86 negli attacchi, 47 a 50 quelli pericolosi, a testimonianza di quanto la gara fosse stata equlibrata fino al momento dell’espulsione di Adorni. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cittadella è stata nettamente la squadra più scorretta a causa del 23 a 7 nel computo dei falli e l’arbitro Niccolò Baroni, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per ben nove volte ammonendo rispettivamente Adorni, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Benedetti, Ghiringhelli, Gargiulo e Iori da un lato, Sau, Schiattarella e Letizia dall’altro.

IL TABELLIVideoO

Cittadella-Benevento 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 70′ Moncini(B); 76′ RIG. Iori(C); 86′ Maggio(B).

Assist: 70′ Insigne(B); 86′ Kragl(B).

CITTADELLA (4-3-1-2) – Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Gargiulo, Iori, Stanco(85′ De Marchi); D’Urso(48′ Frare); Proia, Luppi. All.: Venturato.

BENEVENTO (4-3-2-1) – Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Viola, Schiattarella, Hetemaj(58′ Improta); Insigne(77′ Kragl), Sau(61′ Moncini), Coda. All.: Inzaghi.

Arbitro: Niccolò Baroni (Firenze).

Ammoniti: 34′ Sau(B); 41′, 46′ Adorni(C); 42′ Benedetti(C); 53′ Ghiringhelli(C); 57′ Schiattarella(B); 61′ Gargiulo(C); 75′ Letizia(B); 84′ Iori(C).

Espulsi: 46′ Adorni(C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CITTADELLA BENEVENTO, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA