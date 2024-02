DIRETTA/ Sorrento Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): i campani resistono! (19 febbraio 2024)

DIRETTA SORRENTO VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO FINALE 1-0): I CAMPANI RESISTONO!

Nonostante l’uomo in meno il Sorrento riesce a mantenere il vantaggio, anche se al 34′ della ripresa Di Marco ha la palla buona per il pareggio della Virtus Francavilla, quindi ci provano anche Biondi e Laaribi ma il Sorrento regge e si prende i tre punti. Martignago è il protagonista indiscusso: prima segna di testa su un perfetto assist di Blondett e poi viene espulso per un calcio contro Nicoli, mettendo in difficoltà la sua squadra. Nonostante ciò, il team riesce a resistere fino al triplice fischio, respingendo gli attacchi avversari. La Virtus Francavila vede la salvezza diretta allontanarsi a -10, mentre ora deve prestare molta attenzione al Monterosi, che si è avvicinato pericolosamente in questa giornata. D’altra parte, con questa vittoria, il Sorrento torna tra le prime dieci del girone, raggiungendo quota 39 punti. (agg. di Fabio Belli)

SORRENTO VIRTUS FRANCAVILLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sorrento Virtus Francavilla sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Sorrento Virtus Francavilla sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MARTIGNAGO, GOL E ROSSO

La Virtus Francavilla inizia con buon piglio la ripresa e dopo 5′ ha una chance con Neglia, a passare in vantaggio è però il Sorrento al 7′ con Martignago, che insacca di testa sfruttando un cross perfettamente pennellato da Blondett. I pugliesi cercano subito il pareggio con Nicoli, quindi al 12′ proprio l’autore del gol del vantaggio campano viene espulso, un calcio ai danni di Nicoli a palla lontana costa a Martignago il rosso diretto. Il Sorrento continua a spingere nonostante l’uomo in meno e c’è una buona chance per Messori per il raddoppio. (agg. di Fabio Belli)

MOLNAR SI IMMOLA

Fase di stallo nella parte centrale del primo tempo, al 31′ chance per Ravasio con una conclusione al volo che viene murata da Molnar, che si immola anche al 34′ su una conclusione al volo di Riccardi. Al 39′ viene ammonito Fusco per uno sgambetto su Neglia, poi c’è un giallo anche per Di Marco che, diffidato, dovrà saltare il prossimo turno di campionato. Si va all’intervallo sullo 0-0 in una partita molto bloccata. (agg. di Fabio Belli)

CHANCE PER RAVASIO

Dopo 4′ prima chance per il Sorrento, con Branduani che anticipa Ravasio. All’8′ non riesce la girata vincente ad Artistico, i padroni di casa guadagnano un paio di angoli ma non creano pericoli significativi. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Sorrento (4-3-3): del Sorbo; Todisco, Fusco, Blondett, Loreto; Vitale, De Francesco, La Monica; Martignago, Ravasio, Riccardi A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Colombini, Scala, Badje, Morichelli, Di Somma, Messori, Bonavolontà,Vitiello Capasso,Petrone All. Vincenzo Maiuri Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; De Marino, Molnar, Dutu; Biondi, Di Marco, Risolo, Macca, Nicoli; Artistico, Neglia A disp.: Carretta, Lucatelli, Gasbarro, Carella, Izzillo, Contini, Agostinelli, Laaribi, Accardi, Garofalo All. Alberto Villa. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA!

Tutto è pronto ormai per dare il via alla diretta di Sorrento Virtus Francavilla, ci resta giusto il tempo di presentare le statistiche stagionali per capire come campani e pugliesi si approcciano a questa partita del girone C di Serie C. Il Sorrento sta disputando un campionato più che dignitoso: i punti in classifica sono 36 grazie a ben dieci vittorie più sei pareggi, a fronte di dieci sconfitte, e la differenza reti è esattamente pari a zero per i campani, grazie a 27 gol segnati a fronte ovviamente degli altrettanti al passivo.

Purtroppo dobbiamo osservare come questo sia invece un campionato di sofferenza per la Virtus Francavilla, che ha appena 22 punti a causa di cinque vittorie, sette pareggi e ben quattordici sconfitte. I pugliesi hanno segnato 25 gol in campionato ma ne hanno incassati ben 40, quindi in questo caso la differenza reti è pari a -15. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Sorrento Virtus Francavilla! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORRENTO VIRTUS FRANCAVILLA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Sorrento Virtus Francavilla presenta due squadre che all’interno della propria storia si sono affrontate solamente una volta. Si tratta della gara di andata di quest’anno terminata con l’incredibile risultato di 1-5 in favore del Sorrento. Gara sbloccata dal solito bomber Mario Ravasio dopo appena 14 minuti dall’inizio della sfida. Sorrento che fece passare solamente 5 minuti per trovare il raddoppio che porta la firma di Gaetano Vitale.

Lo stesso centrocampista trovo anche il modo di firmare la propria doppietta personale prima di lasciare spazio al gol che riaprì la sfida per i pugliesi con Izzillo. Secondo tempo che presentò altri due gol sempre per il Sorrento. Ad andare in rete prima il centrocampista classe 2002 Salvatore Scala ed infine la ciliegina sulla torta dal solito Mario Ravasio per il finale di 1-5 per i campani. (Marco Genduso)

PERIODI DIFFICILI

La diretta Sorrento Virtus Francavilla, in programma lunedì 19 febbraio alle ore 20:45, racconta della 27esima giornata di Serie C Girone C. I rossoneri sono reduci da due sconfitte consecutive contro Picerno e Messina, entrambe con il risultato di 2-0.

La Virtus Francavilla non se la passa meglio dato che solo di recente ha interrotto la striscia di sconfitte consecutive, pareggiando 0-0 in casa con la Turris. I due ko precedenti erano stati messi a referto contro il Messina per 3-2 e il Giugliano per 2-1.

SORRENTO VIRTUS FRANCAVILLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Virtus Francavilla vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Del Sorbo, difesa a quattro con Vitiello, Blondett, Fusco e Loreto. A centrocampo spazio a Messori, De Francesco e Cuccurullo mentre in attacco Badje, Ravasio e Scala.

La Virtus Francavilla replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Branduani, difeso pochi metri più avanti dal trio arretrato Monteagudo, Gasbarro e Dutu. Agiranno come esterni Carella a destra e Ingrosso a sinistra mentre a centrocampo giocheranno DI Marco, Laaribi e Macca. In avanti invece la scelta è ricaduta su Neglia e Artistico.

SORRENTO VIRTUS FRANCAVILLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sorrento Virtus Francavilla danno per favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo sisal, la X vale tre volte la posta in palio mentre il 2 è a 3.50.

La quota dell’Over 2.5 è offerta a 2.40 contro l’1.49 del segno opposto. Chiudiamo il discorso scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.69.











