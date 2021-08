DIRETTA/ Benevento Spal video streaming tv: la storia del match di Coppa Italia

DIRETTA BENEVENTO SPAL: STORICO

Manca sempre meno alla diretta di Benevento Spal: nella trepidante attesa andiamo a vedere che cosa ci riserva anche lo storico dello scontro diretto. Tabella alla mano vediamo che i dati utili e recenti non ci mancano: dal 2004 a oggi si contano infatti nove precedenti ufficiali questi pure segnati nel primo, secondo e terzo campionato nazionale, come anche nella Supercoppa di lega. Nel complesso emergono poi a bilancio 4 vittorie per parte e anche un pareggio recuperato entro il triplice fischio finale. Va poi detto che l’ultimo precedente tra Benevento e Spal (che saranno rivali nel prossimo campionato di Serie B) è abbastanza recente e risale all’edizione 2017-18 della Serie A. Allora nel doppio turno ben ricordiamo il doppio successo degli estensi, sia all’andata che al ritorno. (agg Michela Colombo)

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol: sfide 'cadette', live score trentaduesimi

DIRETTA BENEVENTO SPAL STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH IN TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite della Coppa Italia 2021/22, e dunque anche Benevento Spal di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sui canali Mediaset, in questo caso su Canale 20. La sfida sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE IN STREAMING BENEVENTO SPAL.

DIRETTA/ Fiorentina Cosenza (risultato finale 4-0): Venuti cala il poker Coppa Italia

DIRETTA BENEVENTO SPAL: PER TORNARE GRANDI

Benevento Spal, in diretta sabato 14 agosto 2021 alle ore 17.45 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ripartono due cicli diversi per due formazioni che hanno vissuto a lungo l’atmosfera del massimo campionato negli ultimi anni, ma hanno dovuto recentemente digerire diverse delusioni. Ai sanniti ha fatto male l’ultima retrocessione, subita dilapidando un cospicuo vantaggio costruito nel girone d’andata.

Il Benevento ha così deciso di cambiare tutto, ripartendo con Fabio Caserta in panchina, reduce da un’esaltante promozione dalla Serie C conquistata sulla panchina del Perugia. La Spal dopo aver mancato i play off in Serie B riparte invece dal catalano Pep Clotet, che si è ben distinto nell’ultima esperienza a Brescia, ma in questi giorni il club estense è sotto pressione anche per la chiusura del cambio di proprietà che dovrebbe far passare la società nelle mani di Joe Tacopina, con l’avvocato americano che punta al closing entro Ferragosto e questa che potrebbe dunque essere l’ultima partita con la vecchia proprietà per il club emiliano.

DIRETTA/ Udinese Ascoli (risultato 3-1) streaming: doppietta per Pereyra Coppa Italia

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SPAL

Le probabili formazioni di Benevento Spal, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Fabio Caserta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; Letizia, Glik, Pastina Foulon; Ionita, Calò, Kragl; Talia, Sau, Insigne. Risponderà la Spal allenata da Pep Clotet con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Thiam; Dickmann, Vicari, Coccolo, Yabre; Viviani, Esposito, Tunjov; Seck, Colombo, Di Franscesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Ciro Vigorito di Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA