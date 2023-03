Diretta Benevento Sudtirol/ Streaming video tv: Bisoli sogna in grande! (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO SUDTIROL: BISOLI RISCHIA MOLTO!

Benevento Sudtirol, partita in diretta dallo stadio Vigorito, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 1 marzo e rientra nella 27^ giornata di Serie B 2022-2023. I sanniti arrivano dal pareggio senza reti ad Ascoli: un punto che chiaramente non ha spostato la situazione di classifica che rimane delicatissima, se non altro adesso si può provare a pensare di salvarsi direttamente ma è chiaro che una squadra costruita per la promozione non si possa accontentare di questo obiettivo, anche se al momento appunto rimane l’unico cui guardare pur se la stagione regolare rimane lunga.

DIRETTA/ Ascoli Benevento (risultato finale 0-0): la porta di Paleari è stregata

Il Sudtirol invece sogna in grande: certo ha pareggiato la terza partita consecutiva, però contro un Palermo tosto, e soprattutto ha allungato la sua striscia senza sconfitte a sette gare rimanendo in pieno contatto con la promozione diretta, detto che per gli altoatesini anche solo giocare i playoff sarebbe un grande traguardo. Ci aspetta dunque una bella serata con la diretta di Benevento Sudtirol; proviamo ad anticipare il match leggendo insieme le scelte da parte dei due allenatori, nella consueta valutazione delle probabili formazioni.

Diretta/ Sudtirol Palermo (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta al Druso!

DIRETTA BENEVENTO SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Sudtirol sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento però sarà disponibile soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio, poiché il canale di riferimento sarà Sky Sport 254. Come sempre i clienti avranno la possibilità di seguire il match di Serie B anche attraverso il servizio di diretta streaming video che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e inserire i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go.

Diretta/ Cosenza Südtirol (risultato finale 0-0): Poluzzi para un rigore a Marras!

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SUDTIROL

Per Roberto Stellone ci sono brutte notizie: nella diretta Benevento Sudtirol sono squalificati Leverbe e Improta. In difesa dunque spazio a Pastina, che completa il reparto con El Kaouakibi e Tosca davanti a Paleari, mentre nella linea di centrocampo Gaetano Letizia e Jureskin si giocano il posto sull’esterno destro, con la conferma di Foulon a sinistra. In mezzo Koutsoupias si candida a sostituire uno tra Acampora e Karic; sulla trequarti Mattia Viviani potrebbe avere un’altra maglia da titolare, Simy invece insidia Andrés Tello e La Gumina nel tandem d’attacco.

Nel 4-4-2 di Bisoli torna a disposizione Lunetta: potrebbe essere lui a giocare a sinistra nella linea di centrocampo, con Rover che può tornare davanti insieme a Odogwu. A destra invece Carretta può prendere il posto di Tait, che tornerebbe a giocare in mezzo insieme a uno tra Belardinelli e Fiordilino; ci sarebbe insomma un po’ di turnover, magari anche in difesa dove Vinetot può scalzare Andrea Masiello o Zaro (nella coppia centrale) mentre Berra o De Col possono giocare a destra, con Celli sull’altro lato e Poluzzi naturalmente a fare il portiere.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Benevento Sudtirol possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 27^ giornata di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,15 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,05 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,70 volte la quota messa sul tavolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA