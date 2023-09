DIRETTA/ Benevento Taranto (risultato 0-0) streaming video tv: si va in campo! (Serie C, 21 settembre 2023)

DIRETTA BENEVENTO TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Andiamo a scoprire cosa ci dicono i precedenti per la diretta di Benevento Taranto. Parliamo di un match che ha i suoi incroci, ma non sono recenti: queste due squadre infatti non si affrontano dalla stagione 2011-2012, e gli ultimi dieci confronti prendono in esame un arco temporale di dieci anni (comunque nel terzo millennio). Abbiamo qui tre vittorie del Benevento, che sono tutte casalinghe; poi sei pareggi, e una sola affermazione del Taranto che è un 3-1 interno del marzo 2011.

Diretta/ Casertana Benevento (risultato finale 0-0): pareggio a reti bianche! (Serie C, 17 settembre 2023)

Il Benevento ha vinto 2-1 nell’ottobre 2011, appunto al Ciro Vigorito: a segno Giovanni La Camera con una doppietta dopo il vantaggio firmato da Matteo Guazzo. Se volessimo trovare l’ultima vittoria esterna del Taranto, non la troveremmo: incredibile ma vero, anche negli incroci degli anni Ottanta e Novanta i pugliesi non sono mai riusciti a violare lo stadio dei sanniti, questa sera dunque Ezio Capuano potrebbe a suo modo scrivere la storia perlomeno di questo incrocio, tra due società che hanno parecchie ambizioni… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Benevento Virtus Francavilla (1-0) gol e highlights: 3 agevoli per i campani (11 settembre 2023)

BENEVENTO TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Benevento Taranto sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Taranto in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Benevento Taranto, in diretta alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, giovedì 21 settembre 2023, sarà certamente una delle partite più interessanti della quarta giornata del girone C di Serie C, che completa infatti con il gruppo meridionale il suo primo turno infrasettimanale. Per presentare la diretta di Benevento Taranto diamo uno sguardo alla classifica, che ci dice come i campani abbiano già conosciuto tutti i risultati possibili per un totale di 4 punti, stessa quota per i pugliesi che però hanno una partita ancora da recuperare e di conseguenza sono ancora imbattuti e potenzialmente più avanti.

DIRETTA/ Picerno Taranto (risultato finale 1-1): Diop manca il ko! (Serie C, 11 settembre 2023)

Nella scorsa giornata, il Benevento ha pareggiato per 0-0 nel derby campano contro la Casertana, mentre il Taranto ha visto rinviata la sua partita e quindi dobbiamo tornare a una decisa di giorni fa per l’ultima uscita della formazione pugliese, cioè un pareggio per 1-1 sul campo del Picerno. Insomma, potremmo parlare di buoni inizi (in verità soprattutto per il Taranto), ma naturalmente per sognare in grande il primo requisito sarà la continuità di rendimento: siamo allora curiosi di scoprire chi farà meglio nella diretta di Benevento Taranto…

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO TARANTO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Benevento Taranto. Mister Matteo Andreoletti potrebbe schierare i padroni di casa del Benevento con il modulo 3-5-2 e questi possibili undici titolari: Paleari in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Berra, Capellini e Pastina; folta linea a cinque invece centrocampo con El Kaouakibi, Karic, Talia, Pinato e Benedetti; infine, Ferrante e Marotta dovrebbero comporre il tandem d’attacco del Benevento.

La risposta del Taranto allenato da mister Ezio Capuano dovrebbe essere speculare dal punto di vista tattico, con il modulo 3-5-2: quanto ai titolari, ecco Vannucchi in porta, protetto dai tre difensori Ferrara, De Santis e Antonini; a centrocampo invece i cinque giocatori titolari del Taranto potrebbero essere Pietro, Bifulco, Enrici, Calvano e Zonta; infine, indichiamo Mastromonaco e Kanoute come i potenziali titolari in attacco per mister Capuano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Benevento Taranto. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,55 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse il Taranto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA