Diretta/ Benevento Ternana streaming video tv: campani per la promozione (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO TERNANA: TURNO FACILE PER I CAMPANI!

La diretta di Benevento Ternana è una delle avvincenti partite che compongono il palinsesto della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: le due squadre si affronteranno sabato 25 aprile a partire dalle ore 18.00 allo Stadio Ciro Vigorito. I padroni di casa si giocano tutto: la promozione diretta in massima categoria è ancora alla portata (soltanto 3 punti di distanza), ma non dovranno più commettere errori, anche perché la concorrenza è serrata. Il match odierno vale meno, invece, per gli ospiti, che sono ormai salvi. Un successo, però, potrebbe rimetterli in corsa per i play-off.

I campani da una parte sono reduci dalla vittoria contro il Pordenone, mentre dall’altro lato nello scorso turno gli umbri hanno ottenuto soltanto un pari contro il Frosinone. Chi avrà la meglio quest’oggi?

DIRETTA BENEVENTO TERNANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Benevento Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Benevento Ternana in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO TERNANA

Le probabili formazioni della diretta di Benevento Ternana non sono caratterizzate da particolari assenze. I padroni di casa avranno tutti a disposizione, mentre gli ospiti dovranno rinunciare soltanto allo squalificato Koutsoupias. Il tecnico dei giallorossi Fabio Caserta dovrebbe mettere in campo un 4-3-3 molto simile a quello dello scorso turno: Paleari; Foulon, Pastina, Barba, Letizia; Acampora, Viviani, Petriccione; Farias, Moncini, Tello. Il tecnico dei rossoverdi Cristiano Lucarelli dovrebbe invece optare per il consueto 3-5-2 così strutturato: Krapikas; Celli, Sorensen, Bogdan; Martella, Palumbo, Proietti, Paghera, Furlan; Donnarumma, Partipilo.

QUOTE BENEVENTO TERNANA

Le quote della diretta di Benevento Ternana, offerte dall’agenzia di scommesse Bet365, puntano sul trionfo dei giallorossi, dato l’andamento in classifica delle due squadre. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1,53. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,75. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato a 5,50.











